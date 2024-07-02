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2 июля 2024, 20:00 Читати українською

Гривна снова обновила рекорд, в Украине могут создать новую фондовую биржу: главное за вторник

Нацбанк повысил курс доллара до нового исторического максимума

Национальный банк Украины установил на 3 июля 2024 официальный курс гривны на уровне 40,7476 грн/$. Это новый исторический максимум, предыдущий был 14 июня на уровне 40,6908 грн/$. По сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 10 копеек.

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Украина сообщила инвесторам, что рассчитывает на реструктуризацию долга до истечения срока действия моратория на выплаты до 1 августа.

Ослабление гривны: какой курс доллара прогнозирует Кабмин в 2024 году

Кабинет министров Украины ожидает роста в 2025 году обменного курса гривны к доллару до 45 грн в среднем за год, а к концу года прогнозирует 45,6 грн за $1.

В Украине могут создать новую фондовую биржу

Власти Украины рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения работы вторичного рынка государственных облигаций.

Кабмин предлагает заморозить «минималку» и прожиточный минимум

Кабмин утвердил бюджетную декларацию на 2025−2027 годы. В нем предлагается оставить минимальную зарплату и прожиточный минимум на уровне 2024 года. В документе говорится, что прогнозированые размеры прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума на 2025−2027 годы установлены на уровне 2024 года.

Источник: Минфин
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