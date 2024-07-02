Национальный банк Украины установил на 3 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,7476 грн/$. Это новый исторический максимум, предыдущий был 14 июня на уровне 40,6908 грн/$.
Нацбанк повысил курс доллара до нового исторического максимума
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В сравнении с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 10 копеек.
НБУ на 3 июля установил официальный курс евро на уровне 43,69 грн. Европейская валюта подорожала на 1 копейку.
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Источник: Минфин
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