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2 июля 2024, 9:01 Читати українською

Ослабление гривны: какой курс доллара прогнозирует Кабмин в 2024 году

Кабинет министров Украины ожидает роста в 2025 году обменного курса гривны к доллару до 45 грн в среднем за год, а к концу года прогнозирует 45,6 грн за $1. Об этом пишет Лига.

Кабинет министров Украины ожидает роста в 2025 году обменного курса гривны к доллару до 45 грн в среднем за год, а к концу года прогнозирует 45,6 грн за $1.
Фото:depositphotos

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Прогнозы по курсу

Согласно постановлению № 751 об одобрении Бюджетной декларации на 2025−2027 годы, в 2026 году Кабмин прогнозирует средний курс 46,5 грн за доллар, а до конца года — 45,9 грн. В то время как в 2027 году средний курс ожидается 46,4 грн и 46,2 грн на конец периода.

Ранее в сентябре 2023 года Министерство финансов публиковало инструкцию о подготовке бюджетных запросов на 2024−2026 годы, где прогнозировало рост среднего курса доллара:

  • до 40,7 грн за $1 в 2024 году*;
  • до 44,5 грн. за $1 в 2025 году;
  • до 43 грн. за $1 в 2026 году.

*Минфин вносил поправки в госбюджет 2024 года, где обновил прогноз среднего курса гривны к доллару в размере 40,7 грн за $1.

Почти за год прогнозы среднего обменного курса доллара изменились на 50 копеек за доллар в 2025 году и на 3,5 грн за $1 в 2026 году.

Таким образом, правительство ожидает постепенного ослабления гривны в течение следующих лет. Темпы этого ослабления могут быть выше, чем предполагалось ранее.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
Игорь УА
Игорь УА
2 июля 2024, 10:11
#
Пальцем в небо.
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0
milon
milon
2 июля 2024, 11:51
#
Только при условии что война закончится такой сценарий реален, если нет то 50−60 за 1$
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0
bonv
bonv
2 июля 2024, 12:03
#
А як же зміцнення за прогнозами 00шістки?:)
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0
Ranet
Ranet
2 июля 2024, 12:20
#
Чел настроен на позитифф, учись 😅
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0
gorobezus
gorobezus
2 июля 2024, 12:12
#
Все упирается во внешнее финансирование и степень повреждения инфраструктуры (особенно энергетической) в дальнейшем. Возможны и сценарии со 100 гривен за доллар, причем не самые пессимистические.
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