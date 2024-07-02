Украина успеет реструктуризировать долг — Reuters

Украина сообщила инвесторам, что рассчитывает на реструктуризацию долга до истечения срока действия моратория на выплаты до 1 августа. Об этом сообщили два источника Reuters.

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Долг Украины по ОВГЗ

Украина имеет непогашенные $19,7 млрд по своим международным облигациям и должна $2,6 млрд по ВВП-варантам — инструменту с фиксированным доходом, выплаты по которому привязаны к экономическому росту.

По словам источников, Украина также намерена включить ВВП-варранты в свои усилия по реструктуризации международных облигаций на сумму около $20 млрд.

Кредиторы и Украина ведут переговоры

Издание отмечает, что правительственный уполномоченный с государственного долга Украины Юрий Буца, руководящий взаимодействием страны с кредиторами и представители правительства и глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей, побеседовали с представителями кредиторов, чтобы согласовать план реструктуризации. «Соглашение может быть достигнуто в ближайшее время», — сказал один из источников на условиях анонимности.