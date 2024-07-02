Украина сообщила инвесторам, что рассчитывает на реструктуризацию долга до истечения срока действия моратория на выплаты до 1 августа. Об этом сообщили два источника Reuters.
Украина успеет реструктуризировать долг — Reuters
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Долг Украины по ОВГЗ
Украина имеет непогашенные $19,7 млрд по своим международным облигациям и должна $2,6 млрд по ВВП-варантам — инструменту с фиксированным доходом, выплаты по которому привязаны к экономическому росту.
По словам источников, Украина также намерена включить ВВП-варранты в свои усилия по реструктуризации международных облигаций на сумму около $20 млрд.
Кредиторы и Украина ведут переговоры
Издание отмечает, что правительственный уполномоченный с государственного долга Украины Юрий Буца, руководящий взаимодействием страны с кредиторами и представители правительства и глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей, побеседовали с представителями кредиторов, чтобы согласовать план реструктуризации. «Соглашение может быть достигнуто в ближайшее время», — сказал один из источников на условиях анонимности.
Комментарии - 2
За його словами, домовленості треба досягти до серпня, і це має бути саме домовленість про реструктуризацію, а не чергове призупинення виплат за боргом, яке діє зараз, що також є зобов’язанням України перед МВФ. Переговори між урядом і приватними кредиторами тривають.
Однак експерт підкреслює, якщо домовитися про реструктуризацію не вийде, то уряд матиме два варіанти: намагатися подовжити мораторій на виплати за боргами або оголосити дефолт.
«Проте, навіть якщо домовленості досягнено не буде, ймовірним варіантом є погоджене з кредиторами продовження мораторію за виплатами ще на рік, а не дефолт України», — зазначив Самойлюк.
В нас проблема не з фінансуванням оборони, а з казнокрадами, котрі на будь-які факти і аргументи їх корупції будуть волати про держзраду, роспропаганду і наше улюблене і вже мемне — іпсо :)