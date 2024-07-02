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2 июля 2024, 13:25 Читати українською

Украина успеет реструктуризировать долг — Reuters

Украина сообщила инвесторам, что рассчитывает на реструктуризацию долга до истечения срока действия моратория на выплаты до 1 августа. Об этом сообщили два источника Reuters.

Украина сообщила инвесторам, что рассчитывает на реструктуризацию долга до истечения срока действия моратория на выплаты до 1 августа.

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Долг Украины по ОВГЗ

Украина имеет непогашенные $19,7 млрд по своим международным облигациям и должна $2,6 млрд по ВВП-варантам — инструменту с фиксированным доходом, выплаты по которому привязаны к экономическому росту.

По словам источников, Украина также намерена включить ВВП-варранты в свои усилия по реструктуризации международных облигаций на сумму около $20 млрд.

Кредиторы и Украина ведут переговоры

Издание отмечает, что правительственный уполномоченный с государственного долга Украины Юрий Буца, руководящий взаимодействием страны с кредиторами и представители правительства и глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей, побеседовали с представителями кредиторов, чтобы согласовать план реструктуризации. «Соглашение может быть достигнуто в ближайшее время», — сказал один из источников на условиях анонимности.

  • Напомним, что в июне Украина не смогла договориться о реструктуризации долга.
  • 1 июля The Economist написал, что у Украины остается месяц, чтобы избежать дефолта.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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bonv
bonv
2 июля 2024, 13:29
#
З 1 серпня для України закінчується призупиненні виплат за боргами, тому важливо з кредиторами домовитися про реструктуризацію. Вона дозволить у найближчі декілька років або взагалі нічого не виплачувати приватним кредиторам, або звести обсяги таких платежів до мінімуму, щоб не ставити під загрозу фінансування оборони. Так вважає економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк.
За його словами, домовленості треба досягти до серпня, і це має бути саме домовленість про реструктуризацію, а не чергове призупинення виплат за боргом, яке діє зараз, що також є зобов’язанням України перед МВФ. Переговори між урядом і приватними кредиторами тривають.
Однак експерт підкреслює, якщо домовитися про реструктуризацію не вийде, то уряд матиме два варіанти: намагатися подовжити мораторій на виплати за боргами або оголосити дефолт.
«Проте, навіть якщо домовленості досягнено не буде, ймовірним варіантом є погоджене з кредиторами продовження мораторію за виплатами ще на рік, а не дефолт України», — зазначив Самойлюк.
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+55
tckgoblinu
tckgoblinu
2 июля 2024, 14:39
#
Яке ще «фінансування оборони»? В нас деякі підрозділи ЗСУ лише в 2024 році отримали перші сто дронів від держави, постійно кажуть що не вистачає зброї і боєприпасів, і власне виплат військовим, зато депутати за квітень 2024 року отримали на компенсацію оренди житла 4,6 мільйони гривень)

В нас проблема не з фінансуванням оборони, а з казнокрадами, котрі на будь-які факти і аргументи їх корупції будуть волати про держзраду, роспропаганду і наше улюблене і вже мемне — іпсо :)
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