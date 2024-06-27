Главное за четверг: 1,9 млрд евро от ЕС, налоговая получит доступ к зарубежным счетам украинцев

Государственная налоговая служба как компетентный орган Украины получила одобренный глобальным форумом ОЭСР отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью в Украине и обмене информацией для налоговых целей.

Украина подписала с ЕС безопасное соглашение по финансовым обязательствам

Президент Владимир Зеленский и руководители институтов Е С Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение в области безопасности.

Украина получила 1,9 миллиарда евро безусловного финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility

В Государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования (Pre-financing) в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility.

Депозиты снова в топе: Почему украинцы несут деньги в банки и как выбрать депозит (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

Украинцы увеличили депозиты в банках на 22 млрд грн.

Почему выбирают депозиты?

Актуально о депозитах.

Прогноз курса доллара и евро на период с 27 июня по 3 июля.

Первый военный рейтинг застройщиков Львова и пригород от «Минфина»

До войны «Минфин» регулярно составлял рейтинги застройщиков Киева. Поскольку столица неизменно лидировала и по количеству работавших здесь девелоперов и по объемам строящегося жилья. Теперь мы решили впервые ранжировать застройщиков Львова и самых близких, самых популярных у инвесторов городов.

Как заработать на памятных монетах Украины: три варианта для начинающих и не только

«Минфин» продолжает серию статей о нестандартных инвестициях. После предыдущих публикаций по теме украинской нумизматики автору поступило много отзывов и вопросов по этому направлению инвестирования. Сегодня снова поговорим об украинских памятных монетах, на которых рядовой инвестор может неплохо заработать, разобравшись в нюансах покупки. Разберем несколько конкретных практичных кейсов.