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27 июня 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: 1,9 млрд евро от ЕС, налоговая получит доступ к зарубежным счетам украинцев

Налоговая получит доступ к счетам граждан Украины за границей

Государственная налоговая служба как компетентный орган Украины получила одобренный глобальным форумом ОЭСР отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью в Украине и обмене информацией для налоговых целей.

Украина подписала с ЕС безопасное соглашение по финансовым обязательствам

Президент Владимир Зеленский и руководители институтов Е С Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение в области безопасности.

Украина получила 1,9 миллиарда евро безусловного финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility

В Государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования (Pre-financing) в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility.

Депозиты снова в топе: Почему украинцы несут деньги в банки и как выбрать депозит (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • Украинцы увеличили депозиты в банках на 22 млрд грн.
  • Почему выбирают депозиты?
  • Актуально о депозитах.
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 27 июня по 3 июля.

Первый военный рейтинг застройщиков Львова и пригород от «Минфина»

До войны «Минфин» регулярно составлял рейтинги застройщиков Киева. Поскольку столица неизменно лидировала и по количеству работавших здесь девелоперов и по объемам строящегося жилья. Теперь мы решили впервые ранжировать застройщиков Львова и самых близких, самых популярных у инвесторов городов.

Как заработать на памятных монетах Украины: три варианта для начинающих и не только

«Минфин» продолжает серию статей о нестандартных инвестициях. После предыдущих публикаций по теме украинской нумизматики автору поступило много отзывов и вопросов по этому направлению инвестирования. Сегодня снова поговорим об украинских памятных монетах, на которых рядовой инвестор может неплохо заработать, разобравшись в нюансах покупки. Разберем несколько конкретных практичных кейсов.

Источник: Минфин
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