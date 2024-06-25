Украина начала переговоры о вступлении в ЕС, рост ВВП ускорился, в Украине появился еще один госбанк: главное за вторник
Реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2024 г. увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,2% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с первым кварталом 2023 г. — на 6,5%.
Украина сегодня начинает официальные переговоры о вступлении в ЕС — глава Еврокомиссии
Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022, на пятый день полномасштабного вторжения России. Лидеры стран ЕС поддержали предоставление статуса кандидата в члены
Украина подписала соглашение с ЕС о привлечении 27 млрд евро в рамках Ukraine Facility
Украина и ЕС подписали Соглашение общим объемом 27 млрд евро на 2024−2027 годы в рамках Инструмента Ukraine Facility.
За 5 месяцев 2024 года банкам начислено 16,5 млрд грн налога на прибыль
За первые 5 месяцев 2024 года банкам начислено 16,5 млрд грн налога на прибыль по повышенной ставке 25%. Это на 60% (+6,1 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда действовала стандартная ставка 18%.
В Украине станет на один госбанк больше
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда во вторник, 25 июня, подтвердила решение первой инстанции о взыскании в доход государства активов подсанкционного бизнесмена Вячеслава Богуслаева, в частности, Мотор-Банка.
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