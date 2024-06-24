До конца года Украина может получить 16 млрд евро финансовой поддержки от ЕС — Минфин
Украина до конца года получит 16 млрд евро, а на следующей неделе — 2,5 млрд евро: главное за понедельник
Финансовая помощь от ЕС будет самой большой по объему и достигнет 16 млрд евро в 2024 году, при условии выполнения Украиной индикаторов Плана Украины. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
Бюджет начнет расчеты с бизнесом и населением: как это отразится на курсе доллара
Благодаря начавшемуся у клиентов периоду бюджетных платежей прошедшая неделя прошла достаточно положительно для гривны. Курс доллара на межбанке к вечеру в прошлую пятницу остановился на отметке 40,42/40,44 гривен, а евро - на уровне 43,1887/43,1980. При этом и на наличном рынке ажиотажа по скупке валюты не наблюдалось.Украина получит 2,5 миллиарда евро от замороженных активов России на следующей неделе
Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что на следующей неделе Украина может получить 2,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.Пузырь «искусственного интеллекта»: когда он лопнет и как повлияет на экономику США
На прошлой неделе индекс S&P 500 достиг новых исторических максимумов, а на рынке произошли ротации: стоимостные акции превзошли акции роста, а большинство основных бенчмарков — технологический Nasdaq Composite. Чем еще запомнился инвесторам прошлая неделя и какие события будут делать погоду на рынках следующие 5 дней, расскажет «Минфин».
Комментарии