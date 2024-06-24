Украина до конца года получит 16 млрд евро, а на следующей неделе — 2,5 млрд евро: главное за понедельник

Финансовая помощь от ЕС будет самой большой по объему и достигнет 16 млрд евро в 2024 году, при условии выполнения Украиной индикаторов Плана Украины. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Бюджет начнет расчеты с бизнесом и населением: как это отразится на курсе доллара

Благодаря начавшемуся у клиентов периоду бюджетных платежей прошедшая неделя прошла достаточно положительно для гривны. Курс доллара на межбанке к вечеру в прошлую пятницу остановился на отметке 40,42/40,44 гривен, а евро - на уровне 43,1887/43,1980. При этом и на наличном рынке ажиотажа по скупке валюты не наблюдалось.

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что на следующей неделе Украина может получить 2,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.