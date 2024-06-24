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24 июня 2024, 11:57 Читати українською

Украина получит 2,5 миллиарда евро от замороженных активов россии на следующей неделе — Боррель

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что на следующей неделе Украина может получить 2,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов. Об этом он сообщил журналистам перед началом заседания в Люксембурге, передает Радио Свобода.

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что на следующей неделе Украина может получить 2,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.

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Что известно

«У нас есть эти доходы от замороженных активов. Должны искать способ их использования, избегая любой блокировки. У нас есть процесс, чтобы это работало быстро. Первый транш денег поступит на следующей неделе в июле. Второй — через несколько месяцев. Эти деньги не могут застрять. Следует их использовать — мы имеем законную процедуру», — отметил Боррель.

Читайте: Украина получит первый транш от замороженных активов России до конца лета — Домбровскис

По просьбе журналистов уточнить сумму, Боррель сказал о 2,5 млрд евро: «На следующей неделе — одна часть из этих 2,5 млрд. Другая часть будет несколько позже».

Относительно того, как деньги могут быть использованы без согласия Венгрии, глава европейской дипломатии отметил, что юридическая процедура существует, но следует обсудить ее применение с министрами.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Украина получит первый транш по доходам от замороженных российских активов до конца лета. Размер транша составит 1,5 млрд евро .

После полномасштабного вторжения России в Украину, партнеры Киева заморозили активы россии на около $300 млрд.

Большинство замороженных российских активов находятся в ЕС, в частности, около 190 млрд евро хранящихся в Euroclear российского центрального банка, центральном депозитарии ценных бумаг.

С начала войны они принесли прибыль в размере 3,85 млрд евро, и страны ЕС обсуждали использование этой прибыли для помощи Украине.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
El2023
El2023
24 июня 2024, 12:01
#
Евро вниз пойдет ?
+
0
nitrolog
nitrolog
24 июня 2024, 12:15
#
З якого щастя?
якщо бакс вниз тоді і євро, є пряма залежність по крос-курсу
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
24 июня 2024, 12:48
#
Я может пропустил новость, когда это состоялся международный трибунал и когда это нам присудили компенсацию за вторжение?
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