Украина получит 2,5 миллиарда евро от замороженных активов россии на следующей неделе — Боррель

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что на следующей неделе Украина может получить 2,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов. Об этом он сообщил журналистам перед началом заседания в Люксембурге, передает Радио Свобода.

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Что известно

«У нас есть эти доходы от замороженных активов. Должны искать способ их использования, избегая любой блокировки. У нас есть процесс, чтобы это работало быстро. Первый транш денег поступит на следующей неделе в июле. Второй — через несколько месяцев. Эти деньги не могут застрять. Следует их использовать — мы имеем законную процедуру», — отметил Боррель.

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По просьбе журналистов уточнить сумму, Боррель сказал о 2,5 млрд евро: «На следующей неделе — одна часть из этих 2,5 млрд. Другая часть будет несколько позже».

Относительно того, как деньги могут быть использованы без согласия Венгрии, глава европейской дипломатии отметил, что юридическая процедура существует, но следует обсудить ее применение с министрами.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Украина получит первый транш по доходам от замороженных российских активов до конца лета. Размер транша составит 1,5 млрд евро .

После полномасштабного вторжения России в Украину, партнеры Киева заморозили активы россии на около $300 млрд.

Большинство замороженных российских активов находятся в ЕС, в частности, около 190 млрд евро хранящихся в Euroclear российского центрального банка, центральном депозитарии ценных бумаг.

С начала войны они принесли прибыль в размере 3,85 млрд евро, и страны ЕС обсуждали использование этой прибыли для помощи Украине.