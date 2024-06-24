До конца года Украина может получить 16 млрд евро финансовой поддержки от ЕС — Минфин

Финансовая помощь от ЕС будет самой большой по объему и достигнет 16 млрд евро в 2024 году, при условии выполнения Украиной индикаторов Плана Украины. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Поддержка ЕС

«Европейский Союз — крупнейший донор прямой бюджетной помощи с февраля 2022 года. За первые пять месяцев текущего года финансовая поддержка от ЕС составляет более половины всех привлеченных средств. Эта помощь является важным элементом, благодаря чему финансовая система продолжает быть стабильной. Благодарен за понимание потребностей Украины и быстрое принятие необходимых решений. Расширение сотрудничества с ЕС, полноценная интеграция — безусловные приоритеты Правительства Украины.

Относительно выполнения бюджета-2024 Марченко отметил, что международные партнеры заверили в дальнейшей финансовой поддержке Украины. Вместе с эффективными мерами Правительства Украины по увеличению внутренних доходов это позволяет обеспечивать приоритетные расходы госбюджета в полном объеме.

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Индикаторы Плана Украины

Украина продолжает системную работу над внедрением реформ, о чем было отмечено на Совете Е С . Для максимизации эффективности этого процесса правительство подготовило и презентовало Матрицу реформ. Это аналитический инструмент, охватывающий все условия и рекомендации международных партнеров Украины. Матрица реформ включает более 400 индикаторов на 2024 год, из которых 36 — условия Плана Украины.

Выполнение индикаторов Плана Украины будет способствовать экономическому росту, зеленому переходу, цифровой трансформации и европейской интеграции. До конца ІІ квартала 2024 года предусмотрено девять индикаторов, пять из которых на сегодняшний день уже выполнены.