Закон о единой роуминговой зоне с ЕС подписан. Что это значит

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам роуминга» (законопроект № 10265).

Отмечается, что парламент принял этот закон во исполнение одного из условий евроинтеграции Украины в сфере электронных коммуникаций. Так, документ обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина-ЕС и получение украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме «Роуминг как дома» (RLAH).

На практике RLAH — это услуга, которая означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, путешествующих по Украине.

Читайте: Рада приняла законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС

Кроме того, благодаря этому закону существенно улучшается инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций. Украинские субъекты хозяйствования получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС, говорится в сообщении.

Закон обеспечивает эффективное сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и выполнение условий для получения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций.

Напомним

«Минфин» писал, что Рада приняла в первом чтении данный законопроект в феврале 2024 года.

Тогда вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что украинцы смогут не платить дополнительное собрание за связь во время путешествий до четырех месяцев по Европе. Это правило будет касаться и приехавших в Украину европейцев.

В июле 2023 года Еврокомиссия согласовала продление еще на год действие упрощенного роуминга для Украины.

Соглашение между 22 европейскими и семью украинскими операторами было впервые подписано в апреле 2022 года. Она предполагает взаимное понижение тарифов в роуминге.