Минфин - Курсы валют Украины

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22 мая 2024, 20:00 Читати українською

ВВП вырос на 4,3%, Украина выполнила все маяки МВФ: главное за 22 мая

ВВП в апреле вырос на 4,3% по данным Минэкономики

В апреле 2024 года ВВП по предварительным данным вырос на 4,3% по сравнению с апрелем прошлого года. В итоге за январь-апрель текущего года рост оценивается на уровне 4,4% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

Украина выполнила все структурные маяки МВФ для четвертого пересмотра программы EFF

Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF с МВФ, миссия которого по четвертому пересмотру программы, как ожидается, начнет работу в конце мая в Варшаве.

НБУ снизил официальный курс гривны до нового минимума

Национальный банк Украины установил на 23 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 39,8250 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки. Это новый исторический минимум.

За время большой войны украинцы приобрели облигаций на триллион гривен

С начала полномасштабной войны украинцы, бизнес, в том числе банки, приобрели на рыночных условиях облигаций внутреннего государственного займа более чем на 1 трлн грн.

Швеция планирует предоставить Украине более $7 миллиардов военной поддержки в течение трех лет

Правительство Швеции согласовало с проправительственной партией «Шведские демократы» программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму 75 млрд шведских крон (свыше $7 млрд) в течение трех лет.

Источник: Минфин
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