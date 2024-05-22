НБУ снизил официальный курс гривны до нового минимума

Национальный банк Украины установил на 23 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,8250 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки. Это новый исторический минимум. Предыдущий минимум был установлен 22 мая — 39,8052 грн/$.

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Валютный рынок

НБУ на 23 мая установил официальный курс евро на уровне 43,11 грн. Европейская валюта подешевела на 15 копеек.

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