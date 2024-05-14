ЕС окончательно утвердил план для Украины на получение 50 млрд евро
Главное за вторник: окончательное утверждение плана Ukraine Facility, заявление НБУ о сроках возврата экспортной выручки
Европейский Союз окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. В этом году в рамках программы Украина рассчитывает привлечь 16 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Нацбанк не может увеличить сроки возврата экспортной выручки
НБУ не имеет возможности смягчить капитальные ограничения и одновременно расширить сроки возврата экспортной выручки, на чем настаивают представители бизнеса.
В НБУ прокомментировали замедление инфляции
В апреле 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца — 3,2%. В месячном исчислении цены выросли на 0,2%. В Национальном банке Украины прокомментировали замедление инфляции.
ЕС может открыть для крипты инвестрынок на 12 трлн евро: как отреагирует биткоин
Евросоюз рассматривает возможность включения криптовалют в инвестиционный рынок в объеме почти €12 трлн, сообщил DL News. Эксперты говорят, что это может кардинально изменить правила игры в крипте в ЕС. О чем идет речь, расскажет «Минфин».
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