Главное за вторник: окончательное утверждение плана Ukraine Facility, заявление НБУ о сроках возврата экспортной выручки

Европейский Союз окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. В этом году в рамках программы Украина рассчитывает привлечь 16 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Нацбанк не может увеличить сроки возврата экспортной выручки

НБУ не имеет возможности смягчить капитальные ограничения и одновременно расширить сроки возврата экспортной выручки, на чем настаивают представители бизнеса.

В НБУ прокомментировали замедление инфляции