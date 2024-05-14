Нацбанк не может увеличить сроки возврата экспортной выручки

НБУ не имеет возможности смягчить капитальные ограничения и одновременно расширить сроки возврата экспортной выручки, на чем настаивают представители бизнеса. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный после встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и Европейской Бизнес Ассоциации.

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«За последний месяц мы получили ряд запросов на существенное увеличение сроков возврата экспортной выручки по разным отраслям, но мы пока не видим достаточных оснований для этого», — рассказал Пышный.

По его словам, НБУ не имеет возможности смягчать капитальные ограничения и одновременно расширять сроки возврата выручки, поскольку в первом случае будет создаваться дополнительный спрос на иностранную валюту, а во втором — скажется на уменьшении предложения. А одновременно делать разновекторные вещи очень опасно.

Глава НБУ отметил, что после сокращения срока возврата экспортной выручки в ноябре 2023 года для аграрной продукции до 90 дней сальдо поступлений по операциям с нерезидентами за I квартал 2024 года было положительным и в среднем составило 134 млн долл. США в месяц. А второе полугодие 2023 года оно было отрицательным (в среднем -1,3 млрд долл. США в месяц).

«Учитывая все это, запросы об увеличении предельных сроков расчетов по аграрной продукции до 180 дней, а тем более до 360 дней по отдельным отраслям должны быть пересмотрены и согласованы с нашими возможностями и приоритетами», — подытожил Пышный.