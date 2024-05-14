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14 мая 2024, 12:15 Читати українською

Нацбанк не может увеличить сроки возврата экспортной выручки

НБУ не имеет возможности смягчить капитальные ограничения и одновременно расширить сроки возврата экспортной выручки, на чем настаивают представители бизнеса. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный после встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и Европейской Бизнес Ассоциации.

НБУ не имеет возможности смягчить капитальные ограничения и одновременно расширить сроки возврата экспортной выручки, на чем настаивают представители бизнеса.

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«За последний месяц мы получили ряд запросов на существенное увеличение сроков возврата экспортной выручки по разным отраслям, но мы пока не видим достаточных оснований для этого», — рассказал Пышный.

По его словам, НБУ не имеет возможности смягчать капитальные ограничения и одновременно расширять сроки возврата выручки, поскольку в первом случае будет создаваться дополнительный спрос на иностранную валюту, а во втором — скажется на уменьшении предложения. А одновременно делать разновекторные вещи очень опасно.

Глава НБУ отметил, что после сокращения срока возврата экспортной выручки в ноябре 2023 года для аграрной продукции до 90 дней сальдо поступлений по операциям с нерезидентами за I квартал 2024 года было положительным и в среднем составило 134 млн долл. США в месяц. А второе полугодие 2023 года оно было отрицательным (в среднем -1,3 млрд долл. США в месяц).

«Учитывая все это, запросы об увеличении предельных сроков расчетов по аграрной продукции до 180 дней, а тем более до 360 дней по отдельным отраслям должны быть пересмотрены и согласованы с нашими возможностями и приоритетами», — подытожил Пышный.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
14 мая 2024, 13:21
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Понимаю… Доллары…
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Kankakee
Kankakee
14 мая 2024, 13:42
#
Правильно я зрозумів що останні півроку 2023 експортери просто ховали валютну виручку 6 місяців помножити на 1.3 млрд це якраз 8 млрд і вийде 😸 А після того як курс зріс просто почали її більше повертати? Але Пишний намагається втюхати
ідєю що це мов НБУ прийняв постанову про скорочення строку повернення і зразу всі почали її виконувати 🤦‍♂️ хоча з вказаних цифр наче ж очевидно що повертається валюта по мінімуму
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