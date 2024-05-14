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14 мая 2024, 8:42 Читати українською

В НБУ прокомментировали замедление инфляции

В апреле 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) осталась на уровне предыдущего месяца — 3,2%. В месячном исчислении цены выросли на 0,2%. В Национальном банке Украины прокомментировали замедление инфляции.

В апреле 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) осталась на уровне предыдущего месяца — 3,2%.
Фото: НБУ

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Регулятор отметил, что фактические темпы роста цен были несколько ниже траектории прогноза Нацбанка, опубликованной в Инфляционном отчете за апрель 2024 года (3,6% г/г).

Отклонения от прогноза и далее обеспечивала динамика мало прогнозируемых факторов временного характера, прежде всего более стремительное падение цен на сырые продукты питания.

Это связано как с эффектами теплой погоды в этом году и меньшим давлением на расходы бизнеса из-за удешевления сырья под влиянием значительных прошлогодних урожаев, так и с переориентацией производителей на внутренний рынок через блокаду западных границ.

Однако фундаментальное инфляционное давление, на которое оказывает наибольшее влияние монетарная политика, сохранялось. Базовая инфляция в апреле возросла до 4,4% г/г, что в целом соответствовало прогнозу НБУ.

С одной стороны, вторичные эффекты удешевления сырых продовольственных товаров и улучшения инфляционных ожиданий сдерживали фундаментальное инфляционное давление. С другой стороны, увеличение расходов бизнеса на оплату труда и удорожание импорта из-за блокады западных границ оказывали давление на потребительские цены в сторону повышения.

Цены на сырые продукты питания и дальше стремительно снижались — на 6,5% г/г

В частности, углубилось падение цен на яйца из-за наращивания производства и переориентации производителей на внутренний рынок в результате блокады западных границ. Благодаря высоким урожаям прошлого года в условиях ограниченных возможностей для экспорта на фоне блокады границ в дальнейшем дешевели сахар, мука и крупы.

Быстрее начало продажи тепличной продукции по более низким ценам из-за теплой погоды и импорта из Турции способствовали дальнейшему удешевлению помидоров и огурцов. Снижались и цены на отдельные овощи борщового набора из-за активизации продаж продукции из хранилищ. Последнее, вероятно, замедлило и удорожание яблок. В то же время стоимость картофеля и свеклы оставалась высокой в условиях ограниченного предложения качественной продукции, как и цены на некоторые фрукты — из-за усложненного импорта на фоне блокады границ.

Рост цен на большинство видов мяса замедлился, а свинина подешевела из-за меньшего давления на расходы бизнеса, в том числе на корма. В то же время рост цен на молоко несколько ускорился на фоне активизации экспорта молочной продукции.

Рост административно регулируемых цен замедлился до 9,5% г/г

Удорожание алкогольных напитков и дальше замедлялось из-за снижения давления со стороны расходов бизнеса на энергию, сырье, административные расходы на лицензии, а также конкуренцию теневого предложения.

Приостановился рост цен на табачные изделия. Административную инфляцию также удерживал мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги для населения. Рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование ускорился.

Цены на горючее ускорили рост до 18,1% г/г

Удорожание горючего, прежде всего, связано с ростом мировых цен на нефть и исчерпанием предварительных запасов нефтепродуктов, ввезенных по более низкой цене.

Базовая инфляция выросла до 4,4% г/г

Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары ускорились до 5,5% г/г, в том числе из-за эффектов блокады западных границ. Да, скорее дорожало масло, мягкие сыры и отдельные импортные товары длительного хранения (шоколад, кофе и оливковое масло).

Ускорился рост цен на хлеб из-за увеличения издержек бизнеса на оплату труда и истощения запасов качественного сырья. В то же время, другие мучные изделия дорожали медленнее благодаря эффектам от меньших затрат бизнеса на сырье.

Этот фактор также обусловил снижение цен на подсолнечное масло и сдерживал подорожание масличных продуктов. Рост цен на мясную продукцию замедлился из-за меньшего давления на расходы бизнеса на фоне более дешевых кормов.

Цены на непродовольственные товары снижались медленнее (на 0,6% г/г). Удешевление этой группы товаров обеспечивалось прежде всего снижением цен на одежду и обувь, которая, однако, замедлилась.

Зато подорожание других непродовольственных товаров ускорилось. Стоимость услуг не изменилась по сравнению с мартом (9,7% г/г). С одной стороны, и дальше медленнее дорожали услуги заведений общепита и гостиниц, в том числе под влиянием вторичных эффектов от удешевления сырых продуктов питания. С другой — быстрее увеличивалась стоимость амбулаторных и транспортных услуг, эксплуатации собственных транспортных средств и услуг салонов красоты.

Что будет дальше

Национальный банк прогнозирует, что рост потребительских цен умеренно ускорится в ближайшие месяцы из-за исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года и теплой погоды в текущем году, увеличения расходов бизнеса на оплату труда и роста административной составляющей инфляции.

В то же время, инфляцию будут сдерживать снижение внешнего ценового давления и меры монетарной политики, в том числе по поддержанию контролируемой ситуации на валютном рынке и защите сбережений населения от инфляционного обесценения.

Монетарная политика и дальше будет направляться на сохранение инфляции на умеренном уровне этого года и возвращение ее в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. в течение последующих лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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stas12345
stas12345
14 мая 2024, 10:00
#
Не страна, а сказка
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
14 мая 2024, 10:46
#
Інфляція прискориться через тиск на курс гривні. Вже більш ніж +5% з початку року, імпорт вже здорожчав. Але на скільки виросте індекс — це вже окреме питання.
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