Главное за понедельник: госдолг подешевел, торговый «безвиз» для Украины, прогноз курса валют

Европейский Совет одобрил соглашение о беспошлинной торговле с Украиной с усиленными защитными мерами для европейских фермеров. Соглашение предусматривает приостановку пошлин и квот на экспорт в ЕС до июня 2025 года.

Госдолг подешевел в 1,4 раза с 2022 года — Минфин

С 2022 года и по состоянию на конец марта 2024 средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась почти в 1,4 раза — с 7,79% до 5,57%. В то же время, средневзвешенная срочность госдолга увеличилась в 1,6 раза — с 6,27 года до 10,04 лет.

Банкиры ожидают ослабления гривны на фоне валютной либерализации

Банкиры ожидают, что курс гривны по отношению к доллару летом опустится до 40 грн, эксперты говорят, что нацвалюта подешевеет на фоне введения либерализации на рынке.

Украина хочет получить все замороженные активы россии, а не только доходы от них — Минюст

Ежегодный пакет в размере 3 млрд евро, собранный из доходов от замороженных российских активов, почти не повлияет в контексте военных потребностей Украины. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска.

Курс доллара 13−17 мая: какую игру и зачем ведет НБУ на межбанке

Ситуация на валютном рынке меняется с заложенной Нацбанком цикличностью. В конце апреля доллар подешевел, а первая декада мая закончилась ростом его курса. Кто-то объяснял этот тренд эффектом курсовой волны, которую регулятор любит двигать в разные стороны, а кто-то созданием дополнительных мотиваций для экспортеров.