Германия против конфискации активов россии, потому что боится исков за Вторую мировую — WSJ

Германия выступает категорически против планов конфисковать замороженные активы кремля для восстановления и военной поддержки Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Немецкие власти считают, что эти деньги должны оставаться неприкосновенными, чтобы их потом можно было использовать как рычаг на переговорах о завершении войны и возвращении территории Украины.

Еще одним мотивом отказа Берлина от взыскания активов может быть желание оградить немецкие компании, все еще работающие в россии, от ответной конфискации.

Это может создать прецедент и спровоцировать новые иски против Германии за преступления времен Второй мировой войны, говорится в публикации.