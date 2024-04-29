Банки, оставшиеся в россии, в прошлом году получили в три раза больше доходов, чем в довоенные годы

Крупнейшие западные банки, оставшиеся в россии, уплатили кремлю более 800 млн евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше, чем до полномасштабного вторжения. Об этом сообщает газета Financial Times.

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Семь крупнейших европейских банков с активами в россии сообщили о совокупной прибыли более чем в 3 млрд евро в 2023 году. Речь идет о таких банках:

Raiffeisen Bank International

UniCredit, ING

Commerzbank

Deutsche Bank

Intesa Sanpaolo и OTP

Эти доходы были втрое больше, чем в 2021 году, и частично были получены за счет средств, которые банки не могут вывести из страны.

Увеличение в доходности привело к тому, что европейские банки уплатили около 800 млн евро налогов по сравнению с 200 млн евро в 2021 году, как показывает анализ Financial Times. Это произошло в дополнение к прибылям американских кредиторов, таких как Citigroup и JPMorgan.