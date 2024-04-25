Главное за четверг: Ставка НБУ, дефицит квартир в новостройках и военная помощь от США

В Киеве назревает масштабный дефицит квартир в новостройках. Застройщики говорят, что квадратных метров на первичке уже не хватает. Дефицита нового жилья пока нет, но формируются предпосылки для его появления. Особенно в Киеве, где с начала полномасштабного вторжения почти не появляются новые проекты. Все это может подтолкнуть цены вверх. Кто из застройщиков активно возводит квадратные метры, а кто не спешит этого делать, разбирался «Минфин».

НБУ снизил учетную ставку до 13,5%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до уровня 13,5% годовых с 26 апреля 2024 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

США объявили о пакете военной помощи для Украины. Что вошло

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине ориентировочной стоимостью в $1 миллиард, который должен срочно удовлетворить критические потребности Украины в сфере безопасности и обороны.

Рада провалила голосование за Пенсионную реформу

Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект № 9212 «О накопительном пенсионном обеспечении».

Украинский борщ подорожал на 260%: сколько можно заработать на памятных монетах

Несмотря на войну и всеобщее снижение доходов, украинские нумизматы продолжают тратиться на свое увлечение: одни покупают памятные монеты для пополнения своих коллекций, другие — чтобы на них заработать. Финансовый аналитик Алексей Козырев рассказал подробнее об украинских памятных монетах из драгоценных металлов, выпущенных до войны и в последние несколько лет, и показал на конкретных примерах, какой доход они могут принести.

Рост неизбежен: каким будет курс доллара на конец 2024 года. Прогноз курса валют в неделю (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о том, что влияет на курс доллара в Украине, как мобилизация влияет на курс доллара, каким будет курс доллара на конец 2024 года, прогноз курса доллара и евро на период с 25 апреля по 1 мая.

Нацбанк существенно снизил ставки по кредитам рефинансирования

Национальный банк существенно снизил ставки по кредитам рефинансирования — на 2 в. п. до 17,5%. Об этом во время монетарного брифинга в НБУ заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.