Главное за четверг: Ставка НБУ, дефицит квартир в новостройках и военная помощь от США

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 апреля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Ставка НБУ, дефицит квартир в новостройках и военная помощь от США

Дефицит на пороге: почему в Киеве уменьшается предложение новых квартир

В Киеве назревает масштабный дефицит квартир в новостройках. Застройщики говорят, что квадратных метров на первичке уже не хватает. Дефицита нового жилья пока нет, но формируются предпосылки для его появления. Особенно в Киеве, где с начала полномасштабного вторжения почти не появляются новые проекты. Все это может подтолкнуть цены вверх. Кто из застройщиков активно возводит квадратные метры, а кто не спешит этого делать, разбирался «Минфин».

НБУ снизил учетную ставку до 13,5%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до уровня 13,5% годовых с 26 апреля 2024 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

США объявили о пакете военной помощи для Украины. Что вошло

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине ориентировочной стоимостью в $1 миллиард, который должен срочно удовлетворить критические потребности Украины в сфере безопасности и обороны.

Рада провалила голосование за Пенсионную реформу

Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект № 9212 «О накопительном пенсионном обеспечении».

Украинский борщ подорожал на 260%: сколько можно заработать на памятных монетах

Несмотря на войну и всеобщее снижение доходов, украинские нумизматы продолжают тратиться на свое увлечение: одни покупают памятные монеты для пополнения своих коллекций, другие — чтобы на них заработать. Финансовый аналитик Алексей Козырев рассказал подробнее об украинских памятных монетах из драгоценных металлов, выпущенных до войны и в последние несколько лет, и показал на конкретных примерах, какой доход они могут принести.

Рост неизбежен: каким будет курс доллара на конец 2024 года. Прогноз курса валют в неделю (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о том, что влияет на курс доллара в Украине, как мобилизация влияет на курс доллара, каким будет курс доллара на конец 2024 года, прогноз курса доллара и евро на период с 25 апреля по 1 мая.

Нацбанк существенно снизил ставки по кредитам рефинансирования

Национальный банк существенно снизил ставки по кредитам рефинансирования — на 2 в. п. до 17,5%. Об этом во время монетарного брифинга в НБУ заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
25 апреля 2024, 22:14
#
Купил 7 телефон по счету… Пишет без ошибок…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами