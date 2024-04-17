Главное за среду: прогнозы курса валют от МВФ и бизнеса, Дания выделила 300 млн евро для Украины

Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти. По данным МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит: 2024 год — 41,0 грн/доллар, 2025 год — 45,8 грн/доллар.

Дания выделила новый пакет военной помощи Украине почти на 300 млн евро

Дания выделила новый пакет военной помощи для Украины на 2,2 млрд датских крон (около 295 млн евро), в котором 200 млн крон (27 млн евро) — в поддержку украинских производителей оборонно-промышленного комплекса.

Бизнес ожидает, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет составлять 40,4 грн за доллар