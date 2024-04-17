МВФ спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы
Главное за среду: прогнозы курса валют от МВФ и бизнеса, Дания выделила 300 млн евро для Украины
Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти. По данным МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит: 2024 год — 41,0 грн/доллар, 2025 год — 45,8 грн/доллар.
Дания выделила новый пакет военной помощи Украине почти на 300 млн евро
Дания выделила новый пакет военной помощи для Украины на 2,2 млрд датских крон (около 295 млн евро), в котором 200 млн крон (27 млн евро) — в поддержку украинских производителей оборонно-промышленного комплекса.
Бизнес ожидает, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет составлять 40,4 грн за доллар
Курсовые ожидания незначительно ухудшились: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40,44 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 40,06 грн/долл. США). Об этом говорится в результатах опроса руководителей компаний в I квартале 2024 года.
Украинцы продолжают нести деньги на депозиты: продержатся ли ставки в мае
Волна понижений депозитных ставок по гривневым вкладам население понемногу утихает. В этот раз ставки по гривневым срочным вкладам меняли три малых банка, причем двое из них ставки снижали, один — повысил. Средние ставки по 3-месячным вкладам участников нашего обзора составляют 14,39% годовых, при том, что инфляция в годовом измерении в марте сократилась до 3,2%. Какие условия сейчас предлагают частным вкладчикам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».
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