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17 апреля 2024, 10:15 Читати українською

Дания выделила новый пакет военной помощи Украине почти на 300 млн евро

Дания выделила новый пакет военной помощи для Украины на 2,2 млрд датских крон (около 295 млн евро), в котором 200 млн крон (27 млн евро) — в поддержку украинских производителей оборонно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Дания выделила новый пакет военной помощи для Украины на 2,2 млрд датских крон (около 295 млн евро), в котором 200 млн крон (27 млн евро) — в поддержку украинских производителей оборонно-промышленного комплекса.
Фото:me.gov.ua

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Что известно о помощи

Кроме поддержки наших производителей, выделяют почти 2 миллиарда датских крон на закупку амуниции, дронов и компонентов к ракетам в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также на усиление морской компоненты Сил Обороны нашего Государства.

«Дания системно поддерживает украинских производителей в разных сферах. В настоящее время к ним добавился и оборонно-промышленный комплекс. Это важный вклад не только в нашу устойчивость на поле боя, но в нашу экономику, ведь это рабочие места для украинцев и остающиеся налоги внутри страны», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Финансирование украинских компаний

Кроме того, Дания расширила финансирование Датского экспортно-инвестиционного фонда на 300 млн датских крон. Фонд поддерживает не только датских экспортеров, но и предоставляет финансовые инструменты для украинских компаний, имеющих датских поставщиков и датские компании, готовые инвестировать в Украину.

Фонд уже отобрал 21 проект, который Дания готова продать в Украине. В настоящее время проекты на стадии оценки.

По ее словам, кроме поддержки инвестиций в Украину партнеры готовы поддерживать украинский импорт в Данию. У страны уже есть несколько пилотных проектов. К примеру, в датских супермаркетах появились полки с товарами, произведенными в Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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