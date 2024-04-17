Дания выделила новый пакет военной помощи Украине почти на 300 млн евро

Дания выделила новый пакет военной помощи для Украины на 2,2 млрд датских крон (около 295 млн евро), в котором 200 млн крон (27 млн евро) — в поддержку украинских производителей оборонно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

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Что известно о помощи

Кроме поддержки наших производителей, выделяют почти 2 миллиарда датских крон на закупку амуниции, дронов и компонентов к ракетам в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также на усиление морской компоненты Сил Обороны нашего Государства.

«Дания системно поддерживает украинских производителей в разных сферах. В настоящее время к ним добавился и оборонно-промышленный комплекс. Это важный вклад не только в нашу устойчивость на поле боя, но в нашу экономику, ведь это рабочие места для украинцев и остающиеся налоги внутри страны», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Финансирование украинских компаний

Кроме того, Дания расширила финансирование Датского экспортно-инвестиционного фонда на 300 млн датских крон. Фонд поддерживает не только датских экспортеров, но и предоставляет финансовые инструменты для украинских компаний, имеющих датских поставщиков и датские компании, готовые инвестировать в Украину.

Фонд уже отобрал 21 проект, который Дания готова продать в Украине. В настоящее время проекты на стадии оценки.

По ее словам, кроме поддержки инвестиций в Украину партнеры готовы поддерживать украинский импорт в Данию. У страны уже есть несколько пилотных проектов. К примеру, в датских супермаркетах появились полки с товарами, произведенными в Украине.