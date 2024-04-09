Главное за вторник: инфляция упала до минимума за 3,5 года, ЕС согласовал продолжение свободной торговли с Украиной

Годовая инфляция в марте 2024 сократилась до 3,2%. Это минимальное значение с октября 2020 г., когда годовая инфляция составляла 2,6%. По данным госстата, в марте потребительские цены выросли на 0,5% (к февралю 2024 года), с начала года — на 1,2% (к декабрю 2023 года).

ЕС согласовал условия продления свободной торговли с Украиной с ограничениями

Европейский парламент и Европейский совет достигли предварительного соглашения о приостановлении действия импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на один год до 5 июня 2025 года.

НБУ изменяет параметры для расчета лимита приобретения банками трехмесячных депсертификатов

Национальный банк Украины вносит изменения в параметры для расчета максимального объема приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов.

Владельцы украинских бондов создадут комитет перед возможной реструктуризацией долга — Bloomberg

Некоторые владельцы украинских облигаций договариваются о создании комитета кредиторов перед возможной реструктуризацией долга.

Почему НБУ заговорил о привязке гривны к евро и что из этого получится