Минфин - Курсы валют Украины

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9 апреля 2024, 11:16 Читати українською

Владельцы украинских бондов создадут комитет перед возможной реструктуризацией долга — Bloomberg

Некоторые владельцы украинских облигаций договариваются о создании комитета кредиторов перед возможной реструктуризацией долга. Об этом пишет Bloomberg.

Некоторые владельцы украинских облигаций договариваются о создании комитета кредиторов перед возможной реструктуризацией долга.

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Крупные обладатели облигаций могут ускорить переговоры по формированию такой группы после 17 апреля. Заморозка выплат по облигациям, предоставленным Украине в 2022 году, истекает в конце сентября.

Выплаты по международным облигациям Украины на сумму $20 млрд были остановлены два года назад после вторжения россии, с согласия их владельцев.

Украинское правительство сталкивается с неопределенностью международной помощи, поскольку более $60 млрд военной и финансовой помощи пока не приняты. Из них Киев надеялся получить $8 млрд. прямой бюджетной поддержки.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
9 апреля 2024, 11:25
#
От вам і спишуть…
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0
Tido oss
Tido oss
9 апреля 2024, 12:23
#
Гегемония наших хозяив подходит к концу
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