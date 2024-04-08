Украина готова брать кредиты от США, население рекордно сократило покупку валюты: главное за 8 апреля

Президент заявил, что Украине нужна помощь США «чем быстрее, тем лучше». Поэтому он готов согласиться на ссуду. Зеленский посетовал, что Украина стала внутриполитическим вопросом в США, но он надеется, что «ум все же победит и мы получим соответствующую помощь».

Население в марте купило рекордно низкий объем валюты

Объемы покупки валюты населением в марте 2024 года превысили объемы ее продаж на $574,8 млн. Это самый низкий показатель с сентября 2023 года.

Нацбанк подписал меморандум с Минфином США о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Его подписание дает возможность Национальному банку и Министерству финансов США продолжать сотрудничество, которое стало результатом предварительных договоренностей между институтами о поддержке Украины в вопросах кибербезопасности и предоставлении всесторонней помощи для дальнейшего развития возможностей киберзащиты Украины, в частности банковского и финансового секторов.

В Украине могут запустить программу аренды жилья с правом его выкупа

«Укрфинжилье» совершенствует программу доступного ипотечного кредитования «еОсселя» и разрабатывает новые, в частности, программу аренды с правом выкупа.

Доллар и евро 8−12 апреля: какую валюту начали завозить активнее и где оседает валютная наличность