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8 апреля 2024, 14:10 Читати українською

Нацбанк подписал меморандум с Минфином США о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Национальный банк Украины и Министерство финансов США подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины и Министерство финансов США подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

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Его подписание дает возможность Национальному банку и Министерству финансов США продолжать сотрудничество, которое стало результатом предварительных договоренностей между институтами о поддержке Украины в вопросах кибербезопасности и предоставлении всесторонней помощи для дальнейшего развития возможностей киберзащиты Украины, в частности банковского и финансового секторов.

Целью этого документа является организация взаимодействия между Национальным банком Украины и Министерством финансов США для:

  • реализации механизмов обмена информацией в сфере кибербезопасности и актуальных киберугроз;
  • дальнейшего развития Центра киберзащиты Национального банка (CSIRT-NBU);
  • разработка и реализации мер поддержки Национального банка по вопросам кибербезопасности в банковском и финансовом секторах Украины.

Меморандум вступил в силу 4 апреля 2024 года. Он определяет методы обмена информацией об угрозах кибербезопасности и инциденты, участников киберугроз, а также позволяет сторонам проводить совместные учения, эксперты форумы и т. д.

Источник: Минфин
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