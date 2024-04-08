Национальный банк Украины и Министерство финансов США подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк подписал меморандум с Минфином США о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
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Его подписание дает возможность Национальному банку и Министерству финансов США продолжать сотрудничество, которое стало результатом предварительных договоренностей между институтами о поддержке Украины в вопросах кибербезопасности и предоставлении всесторонней помощи для дальнейшего развития возможностей киберзащиты Украины, в частности банковского и финансового секторов.
Целью этого документа является организация взаимодействия между Национальным банком Украины и Министерством финансов США для:
- реализации механизмов обмена информацией в сфере кибербезопасности и актуальных киберугроз;
- дальнейшего развития Центра киберзащиты Национального банка (CSIRT-NBU);
- разработка и реализации мер поддержки Национального банка по вопросам кибербезопасности в банковском и финансовом секторах Украины.
Меморандум вступил в силу 4 апреля 2024 года. Он определяет методы обмена информацией об угрозах кибербезопасности и инциденты, участников киберугроз, а также позволяет сторонам проводить совместные учения, эксперты форумы
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