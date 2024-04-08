Нацбанк подписал меморандум с Минфином США о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Национальный банк Украины и Министерство финансов США подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Его подписание дает возможность Национальному банку и Министерству финансов США продолжать сотрудничество, которое стало результатом предварительных договоренностей между институтами о поддержке Украины в вопросах кибербезопасности и предоставлении всесторонней помощи для дальнейшего развития возможностей киберзащиты Украины, в частности банковского и финансового секторов.

Целью этого документа является организация взаимодействия между Национальным банком Украины и Министерством финансов США для:

реализации механизмов обмена информацией в сфере кибербезопасности и актуальных киберугроз;

дальнейшего развития Центра киберзащиты Национального банка (CSIRT-NBU);

разработка и реализации мер поддержки Национального банка по вопросам кибербезопасности в банковском и финансовом секторах Украины.