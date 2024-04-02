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2 апреля 2024, 18:59 Читати українською

Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

Во вторник, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Во вторник, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Электронный кабинет призывника появится на базе реестра военнообязанных «Оберег».

Замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко ранее заявляла, что после подписания законопроекта достаточно будет около двух месяцев, чтобы финально его развернуть.

В кабинете будет также доступен сертификат защитника. Это рабочее название для выписки из реестра «Оберег» о военнообязанном.

«Он будет выгружаться в его кабинете и будет выглядеть как электронный документ с QR-кодом, похожий на COVID-сертификат», — отметила Черногоренко.

Читайте также: Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет

Будут ли в электронном кабинете повестки

Черногоренко не ответила прямо на вопрос, будут ли в электронном кабинете военнообязанного повестки.

«Повестки — это вопрос, который будет рассматриваться в рамках так называемого „мобилизационного“ закона», — заявила она.

Стоит отметить, что законопроект о мобилизации вскоре может быть вынесен на второе чтение в Верховной Раде.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+54
Criptor82
Criptor82
2 апреля 2024, 19:34
#
Лишилось кинути клич «хто не зайде до кабінету, тому наб’ють кабіну» :)))
+
+9
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
2 апреля 2024, 19:41
#
А Коля выкручивает… Зелёного…
+
+30
Бедный папа
Бедный папа
2 апреля 2024, 19:52
#
> Электронный кабинет призывника появится на базе реестра военнообязанных «Оберег».

єКріпак
+
+45
Riojas
Riojas
2 апреля 2024, 19:54
#
Когда в рашке такое приняли, наша пропаганда изгалялась про цифровой ГУЛАГ. Как дела? Так там и близко не было «сертификата захисника», который через полгода надо будет на входе в подъезд показывать.
+
0
Riojas
Riojas
2 апреля 2024, 19:55
#
А вот кстати https://www.svoboda.org/a/tsifrovoy-gulag-efir-v-18−05-/32402088.html
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