Во вторник, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

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Электронный кабинет призывника появится на базе реестра военнообязанных «Оберег».

Замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко ранее заявляла, что после подписания законопроекта достаточно будет около двух месяцев, чтобы финально его развернуть.

В кабинете будет также доступен сертификат защитника. Это рабочее название для выписки из реестра «Оберег» о военнообязанном.

«Он будет выгружаться в его кабинете и будет выглядеть как электронный документ с QR-кодом, похожий на COVID-сертификат», — отметила Черногоренко.

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Будут ли в электронном кабинете повестки

Черногоренко не ответила прямо на вопрос, будут ли в электронном кабинете военнообязанного повестки.

«Повестки — это вопрос, который будет рассматриваться в рамках так называемого „мобилизационного“ закона», — заявила она.

Стоит отметить, что законопроект о мобилизации вскоре может быть вынесен на второе чтение в Верховной Раде.