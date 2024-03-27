Минфин - Курсы валют Украины

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27 марта 2024, 20:00 Читати українською

Украина получит еще $1,5 млрд, госдолг стал меньше, НБУ думает привязать гривну к евро: главное за 27 марта

Всемирный банк принял предоставление Украине $1,5 млрд

Совет директоров Всемирного банка одобрил заем в поддержку политики развития «Основы роста» (DPL) в размере $1,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов. Средства будут предоставлены под гарантии правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) в размере $984 млн и под гарантию Великобритании на сумму $516 млн.

Госдолг Украины за месяц сократился более чем на $1 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2024 составил 5 трлн 490,10 млрд гривен или $143,69 млрд.

В ЕС решили не передавать Украине прибыль от замороженных российских активов за 2022−2023 годы — СМИ

ЕС решил не передавать Украине 5 млрд евро прибыли, полученной от замороженных российских активов в 2022—2023 годах. Эта сумма останется в депозитарии ценных бумаг Euroclear как страховка в случае судебных исков россии.

Нацбанк рассматривает вариант привязки гривны к евро вместо доллара

В Украине растет доля валютных сделок в евро. В НБУ предполагают, что в скором будущем встанет вопрос о привязке курса гривны к евро вместо доллара.

Дефолт или новая отсрочка: как Украине договориться по евробондам

У власти осталось четыре месяца, чтобы договориться о реструктуризации долга по еврооблигациям и отсрочить выплату $4,5 млрд. В условиях тотального дефицита госбюджета и несвоевременного поступления внешней помощи вернуть этот долг нет возможности, о чем регулярно говорит руководство Нацбанка.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
27 марта 2024, 21:13
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Рубыль быстрее прийдёт, если так управлять…
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Uuu123
Uuu123
27 марта 2024, 22:18
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Украина получит ещё 1.5 миллиарда под гарантии Японии, а напомните где уже вложились выделенные буквально недавно средства из Японии. Хоть к доллару хоть к евро нашим казнокрадам все равно в чём воровать.Чем же рассчитаться по евробондам, может частично теми деньгами что своровал глава киевского метрополитена или дело уже замяли, как обычно, можно ещё несколько метров городов привлечь к ответственности и глядишь и долг по евро облигациям закроется. Основной враг Украины находится в Верховной Раде да и во многих структурах, который бьёт Украину уже сколько лет не хуже чем сейчас бьёт расея. Укарине необходим закон по которому за коррупцию в военное время наказание одно расстрел с конфигурацией имущества и глядишь Украина какое то время вообще не будет нуждаться в финансовой помощи других государств
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