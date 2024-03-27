Украина получит еще $1,5 млрд, госдолг стал меньше, НБУ думает привязать гривну к евро: главное за 27 марта

Совет директоров Всемирного банка одобрил заем в поддержку политики развития «Основы роста» (DPL) в размере $1,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов. Средства будут предоставлены под гарантии правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) в размере $984 млн и под гарантию Великобритании на сумму $516 млн.

Госдолг Украины за месяц сократился более чем на $1 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2024 составил 5 трлн 490,10 млрд гривен или $143,69 млрд.

В ЕС решили не передавать Украине прибыль от замороженных российских активов за 2022−2023 годы — СМИ

ЕС решил не передавать Украине 5 млрд евро прибыли, полученной от замороженных российских активов в 2022—2023 годах. Эта сумма останется в депозитарии ценных бумаг Euroclear как страховка в случае судебных исков россии.

Нацбанк рассматривает вариант привязки гривны к евро вместо доллара

В Украине растет доля валютных сделок в евро. В НБУ предполагают, что в скором будущем встанет вопрос о привязке курса гривны к евро вместо доллара.

Дефолт или новая отсрочка: как Украине договориться по евробондам

У власти осталось четыре месяца, чтобы договориться о реструктуризации долга по еврооблигациям и отсрочить выплату $4,5 млрд. В условиях тотального дефицита госбюджета и несвоевременного поступления внешней помощи вернуть этот долг нет возможности, о чем регулярно говорит руководство Нацбанка.