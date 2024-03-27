Нацбанк рассматривает вариант привязки гривны к евро вместо доллара

В Украине растет доля валютных сделок в евро . В НБУ предполагают, что в скором будущем встанет вопрос о привязке курса гривны к евро вместо доллара. Об этом говорится в сообщении Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка.

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В настоящее время доллар США остается основной курсообразующей валютой, но в сегменте операций банков с клиентами наблюдается тенденция роста доли сделок в евро.

По операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%, и участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривны к евро на межбанке по состоянию на 12 часов, который сейчас только для доллара.

«Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро как основной валюты курсовой привязки», — говорится в сообщении.

В феврале 2023 года в НБУ заявили, что Украина даже после вступления в Евросоюз скорее всего сохранит собственную национальную валюту. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук тогда объяснил, что даже развитые страны Южной Европы, такие как Греция и Португалия, столкнулись со многими проблемами в монетарной сфере после перехода на евро, а страны, покинувшие собственные валюты, в том числе Чехия и Польша, выиграли от этого.