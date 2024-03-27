Нацбанк рассматривает вариант привязки гривны к евро вместо доллара

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2024, 13:55 Читати українською

Нацбанк рассматривает вариант привязки гривны к евро вместо доллара

В Украине растет доля валютных сделок в евро. В НБУ предполагают, что в скором будущем встанет вопрос о привязке курса гривны к евро вместо доллара. Об этом говорится в сообщении Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка.

В Украине растет доля валютных сделок в евро.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В настоящее время доллар США остается основной курсообразующей валютой, но в сегменте операций банков с клиентами наблюдается тенденция роста доли сделок в евро.

По операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%, и участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривны к евро на межбанке по состоянию на 12 часов, который сейчас только для доллара.

«Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро как основной валюты курсовой привязки», — говорится в сообщении.

В феврале 2023 года в НБУ заявили, что Украина даже после вступления в Евросоюз скорее всего сохранит собственную национальную валюту. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук тогда объяснил, что даже развитые страны Южной Европы, такие как Греция и Португалия, столкнулись со многими проблемами в монетарной сфере после перехода на евро, а страны, покинувшие собственные валюты, в том числе Чехия и Польша, выиграли от этого.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
Sinteo
Sinteo
27 марта 2024, 14:01
#
Це все у тому числі через дятлів-свідків церкви різнокольорового долара 😂. Хоча й логічний крок. Начебто Європа за парканом і ми не в Турції.
+
+15
Exba
Exba
27 марта 2024, 14:03
#
Логично, если хотим и дальше сближаться с Европой. А курс доллара будут считать автоматом по кросс-курсу
+
+6
uxui
uxui
27 марта 2024, 14:39
#
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало
+
0
alinabobu
alinabobu
27 марта 2024, 14:43
#
А отвязать фикс курс слабо? Может сразу к гондурасской лемпире привязать, шоб спалось всем спокойно?
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
27 марта 2024, 15:01
#
Когда гребут, долары… Самый раз сказать…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает etherealdeath и 34 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами