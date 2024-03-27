Госдолг Украины за месяц сократился более чем на $1 млрд

Как изменилась цифра

По данным Минфина, в течение февраля 2024 сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 2,03 млрд гривен и сократилась на $1,21 млрд в долларовом эквиваленте.

Разница объясняется девальвацией гривны. Официальный курс доллара за месяц вырос с 37,87 до 37,97 грн/доллар.

На фоне погашения долга, Украина не получала международных кредитов.

По данным НБУ, в феврале Украина получила:

$514,4 млн — грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;

$295 млн — грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк.

Читайте: Гетманцев посчитал, сколько Украина получит от международных партнеров и чего ждать дальше

Реструктуризация долга

В июле 2022 Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. После этого в сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали отсрочку Киеву по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

В декабре 2023 года реструктуризация государственного долга Украины перед группой официальных кредиторов из стран «Большой семерки» (G7) и Парижского клуба была продлена до конца марта 2027 года.