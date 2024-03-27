Государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2024 составил 5 трлн 490,10 млрд гривен или $143,69 млрд. Об этом говорится в данных Министерства финансов, пишет РБК-Украина.
Госдолг Украины за месяц сократился более чем на $1 млрд
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Как изменилась цифра
По данным Минфина, в течение февраля 2024 сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 2,03 млрд гривен и сократилась на $1,21 млрд в долларовом эквиваленте.
Разница объясняется девальвацией гривны. Официальный курс доллара за месяц вырос с 37,87 до 37,97 грн/доллар.
На фоне погашения долга, Украина не получала международных кредитов.
По данным НБУ, в феврале Украина получила:
- $514,4 млн — грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;
- $295 млн — грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк.
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Реструктуризация долга
В июле 2022 Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. После этого в сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали отсрочку Киеву по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.
В декабре 2023 года реструктуризация государственного долга Украины перед группой официальных кредиторов из стран «Большой семерки» (G7) и Парижского клуба была продлена до конца марта 2027 года.
За 2022 год госдолг Украины увеличился на 13,7% ($13,49 млрд) до $111,45 млрд.
В 2023 году сумма долга увеличилась на $33,87 млрд (30,4%) $145,32 млрд.
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