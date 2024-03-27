Госдолг Украины за месяц сократился более чем на $1 млрд

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2024, 14:54 Читати українською

Госдолг Украины за месяц сократился более чем на $1 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2024 составил 5 трлн 490,10 млрд гривен или $143,69 млрд. Об этом говорится в данных Министерства финансов, пишет РБК-Украина.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2024 составил 5 трлн 490,10 млрд гривен или $143,69 млрд.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменилась цифра

По данным Минфина, в течение февраля 2024 сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 2,03 млрд гривен и сократилась на $1,21 млрд в долларовом эквиваленте.

Разница объясняется девальвацией гривны. Официальный курс доллара за месяц вырос с 37,87 до 37,97 грн/доллар.

На фоне погашения долга, Украина не получала международных кредитов.

По данным НБУ, в феврале Украина получила:

  • $514,4 млн — грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;
  • $295 млн — грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк.

Читайте: Гетманцев посчитал, сколько Украина получит от международных партнеров и чего ждать дальше

Реструктуризация долга

В июле 2022 Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. После этого в сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали отсрочку Киеву по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

В декабре 2023 года реструктуризация государственного долга Украины перед группой официальных кредиторов из стран «Большой семерки» (G7) и Парижского клуба была продлена до конца марта 2027 года.

За 2022 год госдолг Украины увеличился на 13,7% ($13,49 млрд) до $111,45 млрд.

В 2023 году сумма долга увеличилась на $33,87 млрд (30,4%) $145,32 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают El2023, GuitarHero, IrynaPal и 44 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами