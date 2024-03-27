Всемирный банк одобрил предоставление Украине $1,5 млрд

Совет директоров Всемирного банка одобрил Заем в поддержку политики развития «Основы роста» (DPL) в размере $1,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Подробности

Средства будут предоставлены под гарантии правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) в размере $984 млн и под гарантию Великобритании на сумму $516 млн.

«Всемирный банк, Япония и Великобритания являются ключевыми партнерами Украины, оказывающими беспрецедентную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения. Учитывая вызовы, вызванные широкомасштабной вооруженной агрессией россии, обеспечение потребностей наших граждан является приоритетом украинского Правительства. Привлеченные средства будут направлены на поддержку Госбюджета, восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

В то же время с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины в рамках займа DPL2024 на ближайшие годы с японских средств Соглашением о ссуде DPL предусмотрена капитализация процентов в сумме $99,54 млн.

Что известно о проекте

Проект DPL — это системный проект, направленный на поддержку проведения реформ в Украине, а средства зачисляются в общий фонд государственного бюджета единственным траншем по результатам выполненных до подписания задач.