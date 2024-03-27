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27 марта 2024, 8:10 Читати українською

Всемирный банк одобрил предоставление Украине $1,5 млрд

Совет директоров Всемирного банка одобрил Заем в поддержку политики развития «Основы роста» (DPL) в размере $1,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Совет директоров Всемирного банка одобрил Заем в поддержку политики развития «Основы роста» (DPL) в размере $1,5 млрд.
Фото:depositphotos

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Подробности

Средства будут предоставлены под гарантии правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) в размере $984 млн и под гарантию Великобритании на сумму $516 млн.

«Всемирный банк, Япония и Великобритания являются ключевыми партнерами Украины, оказывающими беспрецедентную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения. Учитывая вызовы, вызванные широкомасштабной вооруженной агрессией россии, обеспечение потребностей наших граждан является приоритетом украинского Правительства. Привлеченные средства будут направлены на поддержку Госбюджета, восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

В то же время с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины в рамках займа DPL2024 на ближайшие годы с японских средств Соглашением о ссуде DPL предусмотрена капитализация процентов в сумме $99,54 млн.

Что известно о проекте

Проект DPL — это системный проект, направленный на поддержку проведения реформ в Украине, а средства зачисляются в общий фонд государственного бюджета единственным траншем по результатам выполненных до подписания задач.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
w33
w33
27 марта 2024, 10:21
#
Завалюють грошима, тому бакс прогнозовано вниз
+
+30
Борис Бурбон
Борис Бурбон
27 марта 2024, 10:23
#
Ага, так багото що навіть борги не можемо віддати — 'У влади залишилося чотири місяці, щоб домовитися про реструктуризацію боргу за єврооблігаціями та відстрочити виплату $4,5 млрд.'
+
0
w33
w33
27 марта 2024, 10:33
#
Домовляться, все буде ок
+
0
El2023
El2023
27 марта 2024, 10:57
#
Какой курс ждать ?
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