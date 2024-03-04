Главное за понедельник: увеличение военного сбора, НБУ изменил условия рефинансирования
Мобилизация дополнительных доходов государственного бюджета на 2024 год включает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим.
Нацбанк изменил условия своего рефинансирования
С начала полномасштабной войны главным источником финансирования бюджета стали заимствования
Крупнейшим источником финансирования Госбюджета Украины с 24 февраля 2022 стали международные заимствования. Наибольшим источником финансирования Госбюджета в первые два месяца 2024 года является ОВГЗ. Объем привлеченных облигаций внутреннего государственного займа составил $1,95 млрд.
НБУ определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры Украины
Нацбанк в рамках реализации функции оверсайта и по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.
Курс доллара и евро в начале весны: почему расслабиться не получится
Первая декада марта на валютном рынке Украины пройдет напряженно. Причем законодателем курсового тренда будет межбанк. Наличный рынок начнет работать с учетом того, как будет вести себя безналичный доллар и евро на наших торгах. Но особенно интересно станет во второй половине недели, когда к чисто украинским факторам еще прибавятся и международные события.
Комментарии