Минфин - Курсы валют Украины

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4 марта 2024, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: увеличение военного сбора, НБУ изменил условия рефинансирования

Кабмин увеличит военный сбор и акцизы

Мобилизация дополнительных доходов государственного бюджета на 2024 год включает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим.

Нацбанк изменил условия своего рефинансирования

С начала полномасштабной войны главным источником финансирования бюджета стали заимствования

Крупнейшим источником финансирования Госбюджета Украины с 24 февраля 2022 стали международные заимствования. Наибольшим источником финансирования Госбюджета в первые два месяца 2024 года является ОВГЗ. Объем привлеченных облигаций внутреннего государственного займа составил $1,95 млрд.

НБУ определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры Украины

Нацбанк в рамках реализации функции оверсайта и по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

Курс доллара и евро в начале весны: почему расслабиться не получится

Первая декада марта на валютном рынке Украины пройдет напряженно. Причем законодателем курсового тренда будет межбанк. Наличный рынок начнет работать с учетом того, как будет вести себя безналичный доллар и евро на наших торгах. Но особенно интересно станет во второй половине недели, когда к чисто украинским факторам еще прибавятся и международные события.

Источник: Минфин
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