Нацбанк изменил условия своего рефинансирования

Национальный банк ужесточил требования по предоставлению своих кредитов рефинансирования. На прошлой неделе НБУ утвердил решение № 66-рш, которое вступит в силу 15 марта 2024 года.

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Этим документом он утвердил новые коэффициенты, с которыми регулятор принимает в залог правительственные ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) при кредитовании банков.

Размер этих коэффициентов зависит от срока гособлигаций, предоставляемых в залог, и от размера купона (процентной доходности) по ним. В частности, по гривневым бумагам он находится в рамках от 45% до 92%. Это значит, что, предоставив в ходе оформления рефинансирования НБУ облигаций, например, на 1 млн грн, банк сможет получить под такое обеспечение 450−920 тыс. грн кредита.

По ОВГЗ в инвалюте Национальный банк утвердил коэффициенты от 86% до 95%.

При этом НБУ отменил свое предыдущее решение № 190-рш от 19 апреля 2022 года, которым при рефинансировании и предоставления залога в виде ОВГЗ устанавливался коэффициент в размере 100%.

Этим же решением № 66-рш Национальный банк утвердил 100%-й коэффициент при рефинансировании под залог его депозитных сертификатов. При предоставлении обеспечения в виде гривневых средств также будет работать 100% коэффициент, а иностранной валюты — 95%.

В то же время стоит отметить, что на текущий момент не наблюдается спроса на кредитование со стороны Национального банка, украинская банковская система работает в условиях профицита ликвидности.

В последний раз НБУ предоставлял свое рефинансирования свыше 30 дней в марте 2023 года, тогда Банк ¾ получил от него 140 млн грн., а до этого — Первый инвестиционный банк 50 млн грн в феврале того же года.

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