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4 марта 2024, 15:52 Читати українською

С начала полномасштабной войны главным источником финансирования бюджета стали заимствования

Крупнейшим источником финансирования Госбюджета Украины с 24 февраля 2022 стали международные заимствования. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Крупнейшим источником финансирования Госбюджета Украины с 24 февраля 2022 стали международные заимствования.
Фото:depositphotos

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Международная помощь

За последние два года во время полномасштабной войны Украина получила более $75 млрд внешней помощи.

В 2022 году было привлечено около $37 миллиардов, а в 2023 году — более $42 миллиарда.

Финансирование 2024 год

Наибольшим источником финансирования Госбюджета в первые два месяца 2024 года является ОВГЗ. Объем привлеченных облигаций внутреннего государственного займа составил $1,95 млрд.

Международная помощь составила $1,2 млрд от Японии, Норвегии и Испании. 75% общего объема финансирования было привлечено в форме грантов.

Дефицит бюджета

Дефицит бюджета на этот год составляет более 20% от ВВП, что составляет $37 миллиардов. Правительство рассчитывает, что из Европейского Союза удастся привлечь 17,3 миллиарда евро, с 4,5 миллиарда евро ожидается финансирование в марте.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+45
bonv
bonv
4 марта 2024, 16:01
#
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
+
+15
Riojas
Riojas
4 марта 2024, 17:08
#
Не может быть… Мне, главное, нравится святая уверенность в том, что оно так и будет дальше на годы
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