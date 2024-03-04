Нацбанк в рамках реализации функции оверсайта и по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры Украины
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Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей Национального банка Украины.
К категории важных платежных систем отнесено шесть платежных систем, а именно:
- MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;
- «Visa»,Visa International Service Association, США;
- «NovaPay», ООО «НоваПэй», Украина;
- «PrivatMoney», АО КБ «ПриватБанк», Украина;
- «Moneycom», ООО «Свифт Гарант», Украина;
- «Финансовый мир», ООО «Украинская платежная система», Украина.
Отмечается, что две платежные системы — PrivatMoney и Moneycom — новые в перечне по сравнению с 2022 годом.
Кроме того, по итогам деятельности в 2023 году определены важные участники системно-важных и важных платежных систем:
- АО КБ «Приватбанк» (СЭП НБУ, «MasterCard», «Visa»);
- АО «ПУМБ» («PrivatMoney»);
- ООО «ФК «Контрактовый Дом» («Финансовый мир»).
Также по результатам 2023 года определены три важных технологических оператора платежных услуг: ООО «Эйси Диси Процессинг», ЧАО «Украинский процессинговый центр» и ООО «ТАС Линк».
Как пояснили в НБУ, к объектам платежной инфраструктуры, отнесенным к категориям важности, регулятор устанавливает усиленные требования по управлению и организации деятельности, доступу и участию в платежной системе, системе управления рисками, окончательности расчетов, обеспечению киберустойчивости и управлению непрерывностью деятельности.
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