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4 марта 2024, 12:42 Читати українською

НБУ определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры Украины

Нацбанк в рамках реализации функции оверсайта и по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк в рамках реализации функции оверсайта и по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.
Фото:depositphotos

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Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей Национального банка Украины.

К категории важных платежных систем отнесено шесть платежных систем, а именно:

  • MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;
  • «Visa»,Visa International Service Association, США;
  • «NovaPay», ООО «НоваПэй», Украина;
  • «PrivatMoney», АО КБ «ПриватБанк», Украина;
  • «Moneycom», ООО «Свифт Гарант», Украина;
  • «Финансовый мир», ООО «Украинская платежная система», Украина.

Отмечается, что две платежные системы — PrivatMoney и Moneycom — новые в перечне по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, по итогам деятельности в 2023 году определены важные участники системно-важных и важных платежных систем:

Также по результатам 2023 года определены три важных технологических оператора платежных услуг: ООО «Эйси Диси Процессинг», ЧАО «Украинский процессинговый центр» и ООО «ТАС Линк».

Как пояснили в НБУ, к объектам платежной инфраструктуры, отнесенным к категориям важности, регулятор устанавливает усиленные требования по управлению и организации деятельности, доступу и участию в платежной системе, системе управления рисками, окончательности расчетов, обеспечению киберустойчивости и управлению непрерывностью деятельности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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