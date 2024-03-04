НБУ определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры Украины

Нацбанк в рамках реализации функции оверсайта и по результатам мониторинга деятельности в 2023 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей Национального банка Украины.

К категории важных платежных систем отнесено шесть платежных систем, а именно:

MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;

«Visa»,Visa International Service Association, США;

«NovaPay», ООО «НоваПэй», Украина;

«PrivatMoney», АО КБ «ПриватБанк», Украина;

«Moneycom», ООО «Свифт Гарант», Украина;

«Финансовый мир», ООО «Украинская платежная система», Украина.

Отмечается, что две платежные системы — PrivatMoney и Moneycom — новые в перечне по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, по итогам деятельности в 2023 году определены важные участники системно-важных и важных платежных систем:

Также по результатам 2023 года определены три важных технологических оператора платежных услуг: ООО «Эйси Диси Процессинг», ЧАО «Украинский процессинговый центр» и ООО «ТАС Линк».

Как пояснили в НБУ, к объектам платежной инфраструктуры, отнесенным к категориям важности, регулятор устанавливает усиленные требования по управлению и организации деятельности, доступу и участию в платежной системе, системе управления рисками, окончательности расчетов, обеспечению киберустойчивости и управлению непрерывностью деятельности.