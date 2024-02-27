Главное за вторник: Европарламент поддержал создание фонда для Украины, биткоин обновил максимум за 2 года

Сегодня, 27 февраля, Европейский Парламент на своем пленарном заседании поддержал решение о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) — инструмента, предусматривающего возможность получения Украиной в 2024—2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро.

Биткоин обновил максимум с декабря 2021 года и поднялся до $57 тысяч

НБУ требует от банков усилить проверки СК в рамках финмониторинга: как это может сказаться на клиентах

Национальный банк потребовал от банков «тщательно проверять и оценивать страховщиков как своих клиентов по индикаторам подозрительности финансовых операций». Регулятор настаивает на усиленном финансовом мониторинге страховых компаний со стороны банков в соответствии с базовым постановлением НБУ по финмону № 65.

Приватбанк запустил прямые денежные переводы из Канады в Украину

Украинцы смогут получать быстрые и доступные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству Приватбанка и канадской финтех компании RemitBee.

НБУ продолжает печатать гривну: почему замедляется инфляция