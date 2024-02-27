Европарламент поддержал создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро
Главное за вторник: Европарламент поддержал создание фонда для Украины, биткоин обновил максимум за 2 года
Сегодня, 27 февраля, Европейский Парламент на своем пленарном заседании поддержал решение о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) — инструмента, предусматривающего возможность получения Украиной в 2024—2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро.
Биткоин обновил максимум с декабря 2021 года и поднялся до $57 тысяч
НБУ требует от банков усилить проверки СК в рамках финмониторинга: как это может сказаться на клиентах
Национальный банк потребовал от банков «тщательно проверять и оценивать страховщиков как своих клиентов по индикаторам подозрительности финансовых операций». Регулятор настаивает на усиленном финансовом мониторинге страховых компаний со стороны банков в соответствии с базовым постановлением НБУ по финмону № 65.
Приватбанк запустил прямые денежные переводы из Канады в Украину
Украинцы смогут получать быстрые и доступные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству Приватбанка и канадской финтех компании RemitBee.
НБУ продолжает печатать гривну: почему замедляется инфляция
Мы ее (гривну — ред.) и так печатаем уже и не первый месяц. Я не вижу в этом, честно, никакой трагедии". — рассказал недавно в интервью Укринформу Дмитрий Наталуха, председатель
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