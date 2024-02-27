НБУ потребовал от банков усилить проверки СК в рамках финмониторинга: как это может отразиться на клиентах

Национальный банк потребовал от банков «тщательно проверять и оценивать страховщиков как своих клиентов по индикаторам подозрительности финансовых операций». Регулятор настаивает на усиленном финансовом мониторинге страховых компаний со стороны банков, в соответствии с базовым постановлением НБУ по финмону № 65. Об этом говорится в письме Нацбанка № 21−0006/12220, подписанном заместителем председателя НБУ Дмитрием Олейником.

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О чем говорится в письме

В нем регулятор объясняет свое требование по усиленным проверкам отечественных страховых компаний существенным занижением объемов страховой деятельности, которое Нацбанк выявил в ходе своих исследований.

«Национальный банк Украины по результатам осуществления надзора за страховщиками выявил факты существенного занижения объемов страховой деятельности некоторыми страховыми компаниями, установленными по результатам анализа финансовых операций в соответствии с банковскими выписками по открытыми счетами в банках Украины и информации, отраженной в отчетных данных страховщиков, подаваемых в НБУ в соответствии с требованиями законодательства», — говорится в письме Нацбанка.

Список упомянутых «некоторых страховых компаний» Национальный банк не приводит. Поэтому усиление финмониторинга коснется всех страховщиков, что чревато затягиванием денежных транзакций (из-за дополнительных проверок).