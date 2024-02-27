Европарламент поддержал создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро

Сегодня, 27 февраля, Европейский Парламент на своем пленарном заседании поддержал решение о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) — инструмента, предусматривающего возможность получения Украиной в 2024—2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро . Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Согласно институциональным процедурам ЕС, указанное решение также должен поддержать Совет Европейского Союза, после чего оно вступит в силу.

Согласно Ukraine Facility, правительство Украины совместно с Европейской Комиссией должно подготовить План Украины, состоящий из перечня реформ, которые Украина будет осуществлять в течение действия Инструмента.

Выполнение данного Плана является предпосылкой для получения Украиной льготных кредитных и грантовых средств для финансирования расходов госбюджета на сумму 39 млрд евро.

«С начала полномасштабного вторжения России Е С предоставил Украине около 26 млрд евро прямой бюджетной поддержки. Это исключительное содействие и проявление солидарности с украинским народом в сложное время испытаний.

В условиях неопределенности внешнего финансирования в первые месяцы этого года, поддержка институтами ЕС создания Ukraine Facility является важным решением для поддержания стабильности финансовой системы страны", — отметил Министр финансов Сергей Марченко.

Первый транш

Марченко заявил, что Украина рассчитывает получить первый транш в рамках Ukraine Facility в объеме 4,5 млрд евро уже в марте.

Стоит отметить, что упомянутый План Украины станет определенной дорожной картой на пути к дальнейшему приближению Украины к членству в ЕС и экономического восстановления.

Так, План будет предусматривать 15 ключевых направлений реформирования, в том числе сферы, относящиеся к непосредственной компетенции Минфина: управление государственными финансами, противодействие отмыванию денег, финансовые рынки.

Напомним

1 февраля 2024 года лидеры стран-членов ЕС на заседании Европейского Совета политически поддержали начало Инструмента Ukraine Facility.

В конце 2023 года Кабинет Министров Украины утвердил проект плана Ukraine Facility для предоставления Европейской комиссии.