27 февраля биткоин вырос на 2,35% до $55,800, ранее коснувшись отметки $57,055. Эфириум поднялся на 1,21% до $3,216,6.
Цена биткоина преодолела $55,8 тысяч, Ethereum — выше $3000
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Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», на момент написания цифровое золото держится выше отметки $56,373.
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Источник: Минфин
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