Главное за четверг: Как изменятся ставки по депозитам, оценка восстановления Украины и что будет с курсом

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 февраля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Как изменятся ставки по депозитам, оценка восстановления Украины и что будет с курсом

Что будет с курсом и ВВП в 2024 году — прогноз Dragon Capital

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2024 году замедлится до примерно 4% с почти 6% в 2023 году при увеличении инфляции до 8% с 5,1% в прошлом году, а курс на конец года составит 39 грн/$. Такие прогнозы обнародовал глава и основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиал.

Оценка восстановления Украины за год выросла до $486 млрд. — Всемирный банк.

Общая стоимость восстановления и восстановления в Украине на 31 декабря 2023 составляет $486 млрд в течение следующего десятилетия. Правительство Украины, группа Всемирного банка, Еврокомиссия и ООН обнародовали результаты обновленной «Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей восстановления (RDNA3)».

Новое видео: Держать ли средства на депозитах в 2024 году? Перспективы процентных ставок по депозитам. Прогноз курса

Инспекторы НБУ смогут участвовать во всех заседаниях банков во время проверок.

В ходе инспекционных проверок украинских банков члены инспекционной группы Нацбанка смогут присутствовать на общем собрании участников банка, правлениях и комитетах, заседаниях его совета, а также на совещаниях коллегиальных органов.
Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 18 от 6 февраля 2024 года, которым регулятор вносит изменение в постановление НБУ № 145 от 28 декабря 2017 года.

В Гамбурге начали выдавать специальную карточку для беженцев, из которой невозможно делать заграничные переводы

Пока в других федеральных землях еще работают над введением платежной карты для беженцев, в Гамбурге их уже начали выдавать первым заявителям.

Как изменятся ставки по депозитам в гривне и валюте: где искать самые лучшие предложения

До очередного заседания НБУ, на котором регулятор может снова снизить свою «учетку», осталось меньше месяца. А это значит, что финансисты уже прикидывают, как будут менять депозитные предложения для частных клиентов. Чего ждать от своих банков вкладчикам?

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами