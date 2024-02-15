Что будет с курсом и ВВП в 2024 году — прогноз Dragon Capital
Главное за четверг: Как изменятся ставки по депозитам, оценка восстановления Украины и что будет с курсом
Рост валового внутреннего продукта Украины в 2024 году замедлится до примерно 4% с почти 6% в 2023 году при увеличении инфляции до 8% с 5,1% в прошлом году, а курс на конец года составит 39 грн/$. Такие прогнозы обнародовал глава и основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиал.
Оценка восстановления Украины за год выросла до $486 млрд. — Всемирный банк.
Общая стоимость восстановления и восстановления в Украине на 31 декабря 2023 составляет $486 млрд в течение следующего десятилетия. Правительство Украины, группа Всемирного банка, Еврокомиссия и ООН обнародовали результаты обновленной «Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей восстановления (RDNA3)».
Новое видео: Держать ли средства на депозитах в 2024 году? Перспективы процентных ставок по депозитам. Прогноз курса
Инспекторы НБУ смогут участвовать во всех заседаниях банков во время проверок.
В ходе инспекционных проверок украинских банков члены инспекционной группы Нацбанка смогут присутствовать на общем собрании участников банка, правлениях и комитетах, заседаниях его совета, а также на совещаниях коллегиальных органов.
Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 18 от 6 февраля 2024 года, которым регулятор вносит изменение в постановление НБУ № 145 от 28 декабря 2017 года.
В Гамбурге начали выдавать специальную карточку для беженцев, из которой невозможно делать заграничные переводы
Пока в других федеральных землях еще работают над введением платежной карты для беженцев, в Гамбурге их уже начали выдавать первым заявителям.
Как изменятся ставки по депозитам в гривне и валюте: где искать самые лучшие предложения
До очередного заседания НБУ, на котором регулятор может снова снизить свою «учетку», осталось меньше месяца. А это значит, что финансисты уже прикидывают, как будут менять депозитные предложения для частных клиентов. Чего ждать от своих банков вкладчикам?
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