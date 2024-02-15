Главное за четверг: Как изменятся ставки по депозитам, оценка восстановления Украины и что будет с курсом

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2024 году замедлится до примерно 4% с почти 6% в 2023 году при увеличении инфляции до 8% с 5,1% в прошлом году, а курс на конец года составит 39 грн/$. Такие прогнозы обнародовал глава и основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиал.

Оценка восстановления Украины за год выросла до $486 млрд. — Всемирный банк.