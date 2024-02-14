Минфин - Курсы валют Украины

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14 февраля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за среду: МВФ открыл фонд для Украины, НБУ просит бизнес вовремя возвращать валюту, блокада границы

МВФ открыл трастовый фонд для поддержки экономических реформ в Украине

Международный валютный фонд объявил об официальном открытии нового трастового фонда для поддержки экономических и финансовых реформ в Украине в течение следующих пяти лет. Цель фонда — привлечь $65 миллионов от стран-доноров. Инициатива создания Фонда развития потенциала Украины была представлена в Киеве. Первоначальные ресурсы фонда составили $16,5 млн.

Польские фермеры объявили о полной блокаде границ с 20 февраля

С 20 февраля польские фермеры заблокируют все пограничные переходы и транспортные узлы между Польшей и Украиной.

Объем невозврата валютной выручки за время войны вырос вдвое

Объемы невозврата валютной выручки в Украину выросли за время войны вдвое. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время выступления на мероприятии Европейской Бизнес Ассоциации.

В январе денежная масса уменьшилась на 2%, впервые за год

В январе денежная масса в Украине впервые за год уменьшилась на 2% или на 61,31 млрд грн — до 3 трлн 15,87 млрд грн. В последний раз денежная масса уменьшалась в январе 2023 года.

Украинские банки заплатили 73,5 млрд грн налога на прибыль — Гетманцев

Украинские банки заплатили 73,5 млрд грн налога на прибыль, что в 10 раз больше, чем в 2022 году и в 11,5 раза больше, чем в 2021 году. Рост отчислений связан с повышением вдвое до 50% ставки налога на прибыль для банков на 2023 год. С 2024 года ставка будет снижена до 25%.

Источник: Минфин
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