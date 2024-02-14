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14 февраля 2024, 8:36 Читати українською

Польские фермеры объявили о полной блокаде границ с 20 февраля

С 20 февраля польские фермеры заблокируют все пограничные переходы и транспортные узлы между Польшей и Украиной, пишет RMF FM.

С 20 февраля польские фермеры заблокируют все пограничные переходы и транспортные узлы между Польшей и Украиной, пишет RMF FM.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиБлокировка границ«Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы, подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам», — говорится в коммюнике профсоюза фермеров «Солидарность», которое цитирует польское RMF FM.
Фото:pravda.com.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Блокировка границ

«Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы, подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам», — говорится в коммюнике профсоюза фермеров «Солидарность», которое цитирует польское RMF FM.

Ранее, 9 февраля, «Солидарность» объявила о 30-дневной всеобщей забастовке фермеров.

Почему протестуют фермеры

Польские аграрии заявляют, что протестуют против неконтролируемого притока товаров из Украины в Польшу из-за открытия границ Европейским Союзом.

Читайте: Польша будет проверять на границе все транзитное украинское зерно

Отмечено, что «отсутствие регулирования ставит под вопрос рентабельность сельскохозяйственного производства, переработки и других отраслей, связанных с сельским хозяйством».

«Поэтому на 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров, мы объявляем, что все акции протеста будут направлены на полную блокаду всех польских пограничных переходов с Украиной и протесты на местах», — сообщили фермеры «Солидарности».

Напомним

Украина уже изменила правила экспорта сельхозпродукции в пять стран ЕС. Правительство приняло постановление, чтобы предотвратить злоупотребления.

«Минфин» писал, что 9 февраля польские фермеры начали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной — «Медика — Шегини». Позже протесты распространились еще на два пункта пропуска — «Ягодин-Дорогуск» и «Рава-Русская-Гребенное».

Источник: Минфин
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