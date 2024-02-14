Польские фермеры объявили о полной блокаде границ с 20 февраля

С 20 февраля польские фермеры заблокируют все пограничные переходы и транспортные узлы между Польшей и Украиной, пишет RMF FM.

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Блокировка границ

«Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы, подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам», — говорится в коммюнике профсоюза фермеров «Солидарность», которое цитирует польское RMF FM.

Ранее, 9 февраля, «Солидарность» объявила о 30-дневной всеобщей забастовке фермеров.

Почему протестуют фермеры

Польские аграрии заявляют, что протестуют против неконтролируемого притока товаров из Украины в Польшу из-за открытия границ Европейским Союзом.

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Отмечено, что «отсутствие регулирования ставит под вопрос рентабельность сельскохозяйственного производства, переработки и других отраслей, связанных с сельским хозяйством».

«Поэтому на 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров, мы объявляем, что все акции протеста будут направлены на полную блокаду всех польских пограничных переходов с Украиной и протесты на местах», — сообщили фермеры «Солидарности».