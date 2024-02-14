С 20 февраля польские фермеры заблокируют все пограничные переходы и транспортные узлы между Польшей и Украиной, пишет RMF FM.
Польские фермеры объявили о полной блокаде границ с 20 февраля
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Блокировка границ
«Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы, подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам», — говорится в коммюнике профсоюза фермеров «Солидарность», которое цитирует польское RMF FM.
Ранее, 9 февраля, «Солидарность» объявила о 30-дневной всеобщей забастовке фермеров.
Почему протестуют фермеры
Польские аграрии заявляют, что протестуют против неконтролируемого притока товаров из Украины в Польшу из-за открытия границ Европейским Союзом.
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Отмечено, что «отсутствие регулирования ставит под вопрос рентабельность сельскохозяйственного производства, переработки и других отраслей, связанных с сельским хозяйством».
«Поэтому на 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров, мы объявляем, что все акции протеста будут направлены на полную блокаду всех польских пограничных переходов с Украиной и протесты на местах», — сообщили фермеры «Солидарности».
Напомним
Украина уже изменила правила экспорта сельхозпродукции в пять стран ЕС. Правительство приняло постановление, чтобы предотвратить злоупотребления.
«Минфин» писал, что 9 февраля польские фермеры начали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной — «Медика — Шегини». Позже протесты распространились еще на два пункта пропуска — «Ягодин-Дорогуск» и «Рава-Русская-Гребенное».
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