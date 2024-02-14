Украинские банки заплатили 73,5 млрд грн налога на прибыль, что в 10 раз больше, чем в 2022 году и в 11,5 раза больше, чем в 2021 году. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
Украинские банки заплатили 73,5 млрд грн налога на прибыль — Гетманцев
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Налог на сверхприбыль
Рост отчислений связан с повышением вдвое до 50% ставки налога на прибыль для банков на 2023 год. С 2024 года ставка будет снижена до 25%.
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Осенью 2023 года Украина была вынуждена ввести налогообложение сверхприбылей банков по повышенным ставкам.
Откуда доходы
Банки получали высокую прибыль благодаря увеличению процентных доходов до этого всего от безрисковых операций с государственными ценными бумагами (депозитные сертификаты, ОВГЗ), на фоне роста процентной маржи и умеренных отчислений в резервы, разъясняет Гетьманцев.
Даже несмотря на резкое повышение ставки налога по итогам года 2023 года банки зафиксировали исторически рекордную чистую прибыль в 86,5 млрд грн, что вчетверо больше показателя 2022 года и на 12% больше довоенного 2021 года.
Банковская система остается устойчивой, высокодоходной и капитализированной, резюмирует глава парламентского комитета.
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