Главное за вторник: доходы банков выросли в четыре раза, ВВП в январе вырос на 3,5%

Сенат США во вторник, 13 февраля, в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, предусматривающий $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь.

Китайский «эфир» и Селестия: как изменился криптопортфель «Минфина»

В понедельник цена биткоина повысилась до отметки $50 тыс. и достигла наивысшего уровня более чем за два года. Вслед за «цифровым золотом» росли и другие криптовалюты. «Минфин» решил присоединиться к этому ралли и наполнил свой криптопортфель. Расскажем, какие криптовалюты купили и на что обращали внимание при выборе.

Для тех, кому до 30: куда инвестировать, когда еще нет крупных капиталов