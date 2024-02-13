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13 февраля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: доходы банков выросли в четыре раза, ВВП в январе вырос на 3,5%

В четыре раза выше: в 2023 году прибыль банковского сектора достигла 86,5 млрд грн

Платежеспособные банки в 2023 году по предварительным данным, к подтверждению годовым аудитом, получили 86,5 млрд грн чистой прибыли. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения. Об этом говорится в данных НБУ.

В январе ВВП вырос на 3,5% — Минэкономики

В январе ВВП вырос на 3,5%, благодаря расширению логистических возможностей и росту инвестиционного спроса. Такова предварительная оценка Минэкономики по сравнению с январем 2023 года.

Финальное голосование. Сенат США поддержал $60 млрд для Украины

Сенат США во вторник, 13 февраля, в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, предусматривающий $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь.

Китайский «эфир» и Селестия: как изменился криптопортфель «Минфина»

В понедельник цена биткоина повысилась до отметки $50 тыс. и достигла наивысшего уровня более чем за два года. Вслед за «цифровым золотом» росли и другие криптовалюты. «Минфин» решил присоединиться к этому ралли и наполнил свой криптопортфель. Расскажем, какие криптовалюты купили и на что обращали внимание при выборе.

Для тех, кому до 30: куда инвестировать, когда еще нет крупных капиталов

В условиях сложной экономической ситуации следует начинать экономить и откладывать средства еще в молодом возрасте. Какие особенности инвестирования для тех, кому еще не исполнилось 30 лет, и отличаются ли сбережения в таком возрасте от других возрастов, разбирался «Минфин».

Источник: Минфин
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