В четыре раза выше: в 2023 году прибыль банковского сектора достигла 86,5 млрд грн
Главное за вторник: доходы банков выросли в четыре раза, ВВП в январе вырос на 3,5%
Платежеспособные банки в 2023 году по предварительным данным, к подтверждению годовым аудитом, получили 86,5 млрд грн чистой прибыли. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения. Об этом говорится в данных НБУ.
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