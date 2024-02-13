В четыре раза выше: в 2023 году прибыль банковского сектора достигла 86,5 млрд грн

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 февраля 2024, 8:11 Читати українською

В четыре раза выше: в 2023 году прибыль банковского сектора достигла 86,5 млрд грн

Платежеспособные банки в 2023 году по предварительным данным, к подтверждению годовым аудитом, получили 86,5 млрд грн чистой прибыли. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения. Об этом говорится в данных НБУ.

Платежеспособные банки в 2023 году по предварительным данным, к подтверждению годовым аудитом, получили 86,5 млрд грн чистой прибыли.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост доходов

Операционные доходы банков выросли умеренно: операционный доход за год вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом, чистая операционная прибыль до отчислений в резервы — на 19%. Движением роста доходов сектора остается увеличение процентных доходов как от высоколиквидных активов, так и кредитования.

Главным фактором значительной разницы доходности, по сравнению с предыдущим годом, были значительно меньшие отчисления в резервы под ущерб от активных операций, которые за год сократились на 86%.

В целом с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы в размере 133 млрд грн, из которых в 2023 году — всего 17 млрд грн.

Читайте: Рада поддержала повышение налога на прибыль для банков до 36%

В декабре 2023 года согласно изменениям в законодательство банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке — 50%.

Рентабельность капитала банковского сектора на 1 января 2024 г. составила 31,6%. Год назад этот показатель составил 9,7%.

Напомним

Проведенная Национальным банком в 2023 году оценка устойчивости банков подтвердила, что большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом высокий запас прочности.

По состоянию на 1 января 2024 года, согласно годовым показателям, только семь из 63 платежеспособных банков были убыточными с совокупным убытком 245 млн грн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
13 февраля 2024, 10:43
#
У січні 2024 року мав місце помітний відплив депозитів у гривні.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Данило Гетманцев допускає, що певний негативний ефект по депозитах пов’язаний із нормами законопроєкту про мобілізацію.
Депутат зазначив, що більш відчутними були зміни у депозитній базі. Вклади у національній валюті скоротились на 3,2% або («мінус» 51,3 млрд. грн) до 1577,1 млрд. грн. Це найбільші темпи і обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни. При цьому вклади бізнесу скоротились на 3,5% (32,5 млрд. грн.), населення — на 2,6% (18,8 млрд. грн.). Населення також скоротило свої валютні вклади на 2,1%, тоді як бізнес збільшив такі вклади на 3,2%.
Гетманцев підкреслив, що стійка банківська система — це також наша зброя сьогодні і фундамент повоєнного відновлення.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами