В четыре раза выше: в 2023 году прибыль банковского сектора достигла 86,5 млрд грн

Платежеспособные банки в 2023 году по предварительным данным, к подтверждению годовым аудитом, получили 86,5 млрд грн чистой прибыли. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения. Об этом говорится в данных НБУ .

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Рост доходов

Операционные доходы банков выросли умеренно: операционный доход за год вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом, чистая операционная прибыль до отчислений в резервы — на 19%. Движением роста доходов сектора остается увеличение процентных доходов как от высоколиквидных активов, так и кредитования.

Главным фактором значительной разницы доходности, по сравнению с предыдущим годом, были значительно меньшие отчисления в резервы под ущерб от активных операций, которые за год сократились на 86%.

В целом с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы в размере 133 млрд грн, из которых в 2023 году — всего 17 млрд грн.

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В декабре 2023 года согласно изменениям в законодательство банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке — 50%.