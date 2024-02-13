Платежеспособные банки в 2023 году по предварительным данным, к подтверждению годовым аудитом, получили 86,5 млрд грн чистой прибыли. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения. Об этом говорится в данных НБУ.
В четыре раза выше: в 2023 году прибыль банковского сектора достигла 86,5 млрд грн
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Рост доходов
Операционные доходы банков выросли умеренно: операционный доход за год вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом, чистая операционная прибыль до отчислений в резервы — на 19%. Движением роста доходов сектора остается увеличение процентных доходов как от высоколиквидных активов, так и кредитования.
Главным фактором значительной разницы доходности, по сравнению с предыдущим годом, были значительно меньшие отчисления в резервы под ущерб от активных операций, которые за год сократились на 86%.
В целом с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы в размере 133 млрд грн, из которых в 2023 году — всего 17 млрд грн.
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В декабре 2023 года согласно изменениям в законодательство банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке — 50%.
Рентабельность капитала банковского сектора на 1 января 2024 г. составила 31,6%. Год назад этот показатель составил 9,7%.
Напомним
Проведенная Национальным банком в 2023 году оценка устойчивости банков подтвердила, что большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом высокий запас прочности.
По состоянию на 1 января 2024 года, согласно годовым показателям, только семь из 63 платежеспособных банков были убыточными с совокупным убытком 245 млн грн.
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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Данило Гетманцев допускає, що певний негативний ефект по депозитах пов’язаний із нормами законопроєкту про мобілізацію.
Депутат зазначив, що більш відчутними були зміни у депозитній базі. Вклади у національній валюті скоротились на 3,2% або («мінус» 51,3 млрд. грн) до 1577,1 млрд. грн. Це найбільші темпи і обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни. При цьому вклади бізнесу скоротились на 3,5% (32,5 млрд. грн.), населення — на 2,6% (18,8 млрд. грн.). Населення також скоротило свої валютні вклади на 2,1%, тоді як бізнес збільшив такі вклади на 3,2%.
Гетманцев підкреслив, що стійка банківська система — це також наша зброя сьогодні і фундамент повоєнного відновлення.