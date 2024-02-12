Главное за понедельник: в Украину прибыла миссия МВФ, «Сенс Банком» интересуются венгры
Представители МВФ с рабочим визитом прибыли в Киев, где обсудят с украинскими властями цели экономической политики Киева и вызовы, стоящие перед экономикой.
OTP Bank хочет приобрести «Сенс Банк» — СМИ
OTP Bank заинтересован в покупке национализированного «Сенс Банка». Если это соглашение будет заключено, то венгерский банк может стать четвертым по объему чистых активов в Украине.
Индекс S&P 500 пробил отметку в 5 тысяч и обновил рекорд с 1972 года
Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 показал рост 14-й неделю подряд, что было в последний раз в 1972 году. Кроме этого индекс достиг отметки 5 тыс. пунктов впервые в истории.
Сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, достигла почти $155 млрд — КSE
Сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны, по состоянию на январь 2024 года достигла почти $155 млрд. Эта оценка учитывает также ущерб, нанесенный Украине из-за подрыва страной-агрессором Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.
Курс доллара и евро 12−16 февраля: почему давление на гривну усилится
Середина февраля на валютном рынке Украины пройдет достаточно активно и динамично. Закончится период боковика по паре евро/доллар на внешних рынках, и небольшая коррекция доллара и евро после недавних январских ралли на украинском валютном рынке. Риски турбулентности на нашем рынке увеличиваются. Причем как из-за экономических, так и политических и военных факторов.
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