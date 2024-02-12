Главное за понедельник: в Украину прибыла миссия МВФ, «Сенс Банком» интересуются венгры

Представители МВФ с рабочим визитом прибыли в Киев, где обсудят с украинскими властями цели экономической политики Киева и вызовы, стоящие перед экономикой.

OTP Bank хочет приобрести «Сенс Банк» — СМИ

OTP Bank заинтересован в покупке национализированного «Сенс Банка». Если это соглашение будет заключено, то венгерский банк может стать четвертым по объему чистых активов в Украине.

Индекс S&P 500 пробил отметку в 5 тысяч и обновил рекорд с 1972 года

Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 показал рост 14-й неделю подряд, что было в последний раз в 1972 году. Кроме этого индекс достиг отметки 5 тыс. пунктов впервые в истории.

Сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, достигла почти $155 млрд — КSE

Сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны, по состоянию на январь 2024 года достигла почти $155 млрд. Эта оценка учитывает также ущерб, нанесенный Украине из-за подрыва страной-агрессором Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Курс доллара и евро 12−16 февраля: почему давление на гривну усилится