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12 февраля 2024, 18:37 Читати українською

Сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, достигла почти $155 млрд — КSE

Сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны, по состоянию на январь 2024 года достигла почти $155 млрд. Эта оценка учитывает также ущерб, нанесенный Украине из-за подрыва страной-агрессором Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Об этом говорится в данных КSE Institute.

Сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны, по состоянию на январь 2024 года достигла почти $155 млрд.

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Рост ущерба

Рост общей суммы ущерба связан с увеличением поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры, жилищного фонда, промышленности, энергетики, сфер образования и здравоохранения.

На первом месте по сумме убытков остается жилищный фонд. В результате боевых действий и регулярных обстрелов ежедневно увеличивается количество поврежденных и разрушенных жилых домов: по состоянию на январь 2024 таких более 250 тысяч зданий. Из них — 222 тысячи частных домов, более 27 тысяч — многоквартирных и 526 общежитий.

Прямой ущерб от разрушений этих объектов оценивается в $58,9 млрд. По сравнению с отчетом на конец 2023 года эта сумма увеличилась на $4,8 млрд.

Кроме того, увеличение вызвано переходом на другой источник информации для некоторых областей (РПЗМ, Реестр поврежденного и уничтоженного имущества). Среди регионов, где зафиксировано больше разрушенных жилых зданий, — Донецкая, Киевская, Луганская, Харьковская, Черниговская и Херсонская.

Нанесенный инфраструктуре ущерб на начало 2024 года достигает $36,8 млрд, потери промышленности и предприятия — уже на уровне $13,1 млрд.

По последним данным, разрушены или повреждены 78 малых, средних и крупных частных предприятий, а также 348 госпредприятий.

Из-за боевых действий продолжает расти сумма прямого ущерба от разрушенной инфраструктуры энергетической отрасли — до $9 млрд, агропромышленного комплекса — $8,7 млрд.

Кроме того, по состоянию на начало этого года выросли убытки сфер ЖКХ — $4,5 млрд и здравоохранения — еще на $1,4 млрд до $3,1 млрд.

Источник: Минфин
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