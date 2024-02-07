Главное за среду: прогноз Fitch по банкам в Украине, monobank запускает новый сервис

Банковский сектор Украины продемонстрировал значительную устойчивость во время войны, чему способствовала поддерживающая денежно-кредитная политика и снисходительное регулирование. «Мы ожидаем, что основные факторы кредитования для банков будут достаточно стабильны в 2024 году, что определяет наш нейтральный прогноз по сектору», — отмечает агентство.

За время войны помощь Украине от ЕС достигла 85 миллиардов евро

С начала полномасштабной войны финансовая, гуманитарная и военная помощь Украине от Европейского Союза составила почти 85 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10449 об усилении мобилизации.

monobank запускает новый сервис — «Боевые»

Снова 18% плюс: мелкие банки начинают играть назад снижение депозитных ставок