Минфин - Курсы валют Украины

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7 февраля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за среду: прогноз Fitch по банкам в Украине, monobank запускает новый сервис

Fitch сохраняет нейтральный прогноз по банковскому сектору Украины

Банковский сектор Украины продемонстрировал значительную устойчивость во время войны, чему способствовала поддерживающая денежно-кредитная политика и снисходительное регулирование. «Мы ожидаем, что основные факторы кредитования для банков будут достаточно стабильны в 2024 году, что определяет наш нейтральный прогноз по сектору», — отмечает агентство.

За время войны помощь Украине от ЕС достигла 85 миллиардов евро

С начала полномасштабной войны финансовая, гуманитарная и военная помощь Украине от Европейского Союза составила почти 85 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10449 об усилении мобилизации.

monobank запускает новый сервис — «Боевые»

Снова 18% плюс: мелкие банки начинают играть назад снижение депозитных ставок

За последние две недели всего три небольших банка скорректировали ставки по гривневым депозитам. Причем два из них увеличили их доходность. Какие условия предлагают частным клиентам финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Источник: Минфин
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