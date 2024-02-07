Fitch сохраняет нейтральный прогноз по банковскому сектору Украины

Банковский сектор Украины продемонстрировал значительную устойчивость во время войны, чему способствовала поддерживающая денежно-кредитная политика и снисходительное регулирование. Об этом со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пишет «Интерфакс-Украина».

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Ожидание Fitch

«Мы ожидаем, что основные факторы кредитования для банков будут достаточно стабильны в 2024 году, что определяет наш нейтральный прогноз по сектору», — отмечает агентство.

Ссылаясь на общеотраслевую оценку устойчивости Нацбанка, Fitch отмечает, что шесть из семи украинских банков (входящих в рейтинг) имеют достаточную капитализацию, и только государственный Укрэксимбанк нуждается в поддержке капитала для удовлетворения своих целевых требований к коэффициенту достаточности капитала.

«Однако, риски для капитала остаются высокими из-за военного конфликта и его влияния на банковский сектор и экономику в целом. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте всех украинских банков, имеющих рейтинг Fitch, составляют „CCC-“, что на одну строчку выше суверенного рейтинга», — говорится в публикации.

Ситуация с достаточностью капитала государственного Укрэксимбанка ухудшилась: в конце января этот показатель по регулятивному капиталу (Н2) составил 4,2% (тогда как в апреле 2023 г. — 5,93%), а по основному капиталу (Н3) — 2,1%., (ранее — 2,98%), он нуждается в докапитализации, сообщает Fitch Ratings.

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«Оценка не выявила масштабных потребностей сектора в рекапитализации, и только один из семи рейтингованных Fitch банков, Укрэксимбанк, нуждается в увеличении капитала для выполнения требований к целевому коэффициенту капитала», — говорится в сообщении.

«Мы ожидаем, что доходность банков станет ключевым источником улучшения капитала и продолжит поддерживать капитализацию в 2024 году… Однако доходность в 2024 году вряд ли будет столь же высокой, как в 2023 году, поскольку процентные ставки сейчас намного ниже», — считает агентство.

Оно напомнило, что рекордная доходность в прошлом году помогла сектору повысить коэффициент достаточности регулятивного капитала до 21,1% к концу 2023 года с 19,7% к концу 2022 года.

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