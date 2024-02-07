Fitch сохраняет нейтральный прогноз по банковскому сектору Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 февраля 2024, 9:37 Читати українською

Fitch сохраняет нейтральный прогноз по банковскому сектору Украины

Банковский сектор Украины продемонстрировал значительную устойчивость во время войны, чему способствовала поддерживающая денежно-кредитная политика и снисходительное регулирование. Об этом со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пишет «Интерфакс-Украина».

Банковский сектор Украины продемонстрировал значительную устойчивость во время войны, чему способствовала поддерживающая денежно-кредитная политика и снисходительное регулирование.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ожидание Fitch

«Мы ожидаем, что основные факторы кредитования для банков будут достаточно стабильны в 2024 году, что определяет наш нейтральный прогноз по сектору», — отмечает агентство.

Ссылаясь на общеотраслевую оценку устойчивости Нацбанка, Fitch отмечает, что шесть из семи украинских банков (входящих в рейтинг) имеют достаточную капитализацию, и только государственный Укрэксимбанк нуждается в поддержке капитала для удовлетворения своих целевых требований к коэффициенту достаточности капитала.

«Однако, риски для капитала остаются высокими из-за военного конфликта и его влияния на банковский сектор и экономику в целом. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте всех украинских банков, имеющих рейтинг Fitch, составляют „CCC-“, что на одну строчку выше суверенного рейтинга», — говорится в публикации.

Ситуация с достаточностью капитала государственного Укрэксимбанка ухудшилась: в конце января этот показатель по регулятивному капиталу (Н2) составил 4,2% (тогда как в апреле 2023 г. — 5,93%), а по основному капиталу (Н3) — 2,1%., (ранее — 2,98%), он нуждается в докапитализации, сообщает Fitch Ratings.

Читайте также: Рейтинг устойчивости: monobank и национализированный Смысл врываются в первую десятку

«Оценка не выявила масштабных потребностей сектора в рекапитализации, и только один из семи рейтингованных Fitch банков, Укрэксимбанк, нуждается в увеличении капитала для выполнения требований к целевому коэффициенту капитала», — говорится в сообщении.

«Мы ожидаем, что доходность банков станет ключевым источником улучшения капитала и продолжит поддерживать капитализацию в 2024 году… Однако доходность в 2024 году вряд ли будет столь же высокой, как в 2023 году, поскольку процентные ставки сейчас намного ниже», — считает агентство.

Оно напомнило, что рекордная доходность в прошлом году помогла сектору повысить коэффициент достаточности регулятивного капитала до 21,1% к концу 2023 года с 19,7% к концу 2022 года.

Читайте также: Три банка имеют проблемы с капиталом, один из них государственный — НБУ

Fitch добавило, что налог на непредсказуемую прибыль банков, введенный в декабре 2023 года, замедлит восстановление буферов капитала, истощенных в результате формирования крупных резервов в 2022 году.

Улучшение нормативов достаточности капитала также может замедлиться, если НБУ начнет отменять временные меры, которые он ввел для поддержки банков в условиях войны, хотя агентство ожидает, что поэтапный отказ будет постепенным.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает IrynaPal и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами