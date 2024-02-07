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7 февраля 2024, 16:07 Читати українською

За время войны помощь Украине от ЕС достигла 85 миллиардов евро

С начала полномасштабной войны финансовая, гуманитарная и военная помощь Украине от Европейского Союза составила почти 85 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, передает Интерфакс-Украина.

С начала полномасштабной войны финансовая, гуманитарная и военная помощь Украине от Европейского Союза составила почти 85 млрд евро.
Фото:kmu.gov.ua

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Помощь от ЕС

«Спасибо за финансовую, гуманитарную и военную помощь. С начала полномасштабной войны эта помощь достигла почти 85 млрд евро», — сказал он.

В то же время Боррель отметил, что если принимать во внимание всю оказанную помощь, то она с начала полномасштабного вторжения россии составила 88 млрд евро, из них 28 млрд евро — помощь в виде военной поддержки.

По его словам, военная помощь будет поступать и дальше.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Украина начнет получать выплаты в рамках нового финансового инструмента Ukraine Facility на 50 млрд евро с марта этого года. Украина рассчитывает получить первый транш в рамках европейского механизма Ukraine Facility на 4,5 млрд евро уже в марте.

«Минфин» писал, что 1 февраля 2024 года лидеры ЕС достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 февраля 2024, 16:40
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Зина, а деньги где?
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