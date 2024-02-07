monobank запускает новый сервис — «Боевые». Подробности

Ежемесячно украинцы оставляют более 100 миллионов гривен чаевых в качестве благодарности в кафе и ресторанах. Однако граждане могли бы мы не посетить кафе или ресторан, если бы не Вооруженные Силы Украины. Поэтому monobank запускает «Боевые», сообщил соучредитель банка Олег Гороховский .

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Что известно о сервисе

«Это как чаевые, только чаевые — это благодарность за сервис, а Боевые — это благодарность за жизнь. Мы хотим стать первой страной в мире, которая сделает ежедневной привычкой не только чаевые, но и Боевые», — говорится в сообщении.

Как работает сервис

При оплате счета по QR-коду в заведениях, активирующих этот сервис, после экрана чаевых появится новый экран Боевых, где украинцы смогут отблагодарить за защиту, а деньги будут использованы на прямые нужды войска.

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Каждое заведение может добавить свой Банк и Боевые пойдут тем подразделениям или военным, которым помогает именно ваш бизнес.

«Вы все помогаете, правда?! Если бы не ВСУ, за столиками в ресторанах было бы всегда пусто. Да и столов наверняка уже не было. Помните об этом за каждой чашкой кофе. И оставляйте не только на чай тем, кто нам его приготовил, но и боевые тем, благодаря кому, этот кофе вообще возможен», — отмечает Гороховский.