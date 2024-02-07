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7 февраля 2024, 15:29 Читати українською

monobank запускает новый сервис — «Боевые». Подробности

Ежемесячно украинцы оставляют более 100 миллионов гривен чаевых в качестве благодарности в кафе и ресторанах. Однако граждане могли бы мы не посетить кафе или ресторан, если бы не Вооруженные Силы Украины. Поэтому monobank запускает «Боевые», сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Ежемесячно украинцы оставляют более 100 миллионов гривен чаевых в качестве благодарности в кафе и ресторанах.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о сервисе

«Это как чаевые, только чаевые — это благодарность за сервис, а Боевые — это благодарность за жизнь. Мы хотим стать первой страной в мире, которая сделает ежедневной привычкой не только чаевые, но и Боевые», — говорится в сообщении.

Как работает сервис

При оплате счета по QR-коду в заведениях, активирующих этот сервис, после экрана чаевых появится новый экран Боевых, где украинцы смогут отблагодарить за защиту, а деньги будут использованы на прямые нужды войска.

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Каждое заведение может добавить свой Банк и Боевые пойдут тем подразделениям или военным, которым помогает именно ваш бизнес.

«Вы все помогаете, правда?! Если бы не ВСУ, за столиками в ресторанах было бы всегда пусто. Да и столов наверняка уже не было. Помните об этом за каждой чашкой кофе. И оставляйте не только на чай тем, кто нам его приготовил, но и боевые тем, благодаря кому, этот кофе вообще возможен», — отмечает Гороховский.

Для подключения Боевых в заведении обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру. А если заведение еще не подключено к expirenza by mono, сделать это можно по ссылке.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+75
Bookseller
Bookseller
7 февраля 2024, 16:03
#
Плевать на ваш сервис, больше укрбанками не пользуюсь, не благодарите… Все вопросы к Минобороны.
+
0
HarryK
HarryK
7 февраля 2024, 16:09
#
Звичайно не користуєтеся укрбанками — вони ж растовє не працюють)
+
0
Bookseller
Bookseller
7 февраля 2024, 16:12
#
А откуда ты знаешь, что там на ростове? Вот я тебя и раскусил.
+
+43
Mr Bungle
Mr Bungle
7 февраля 2024, 16:08
#
Да у монобанка крыша вышла погулять
+
+30
Riojas
Riojas
7 февраля 2024, 16:34
#
Сам-то сервис нормальный, но в связи с последними изменениями, кофе большинство уже попило…
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
7 февраля 2024, 16:10
#
Скоро як вдячність за життя коже віднесе своє життя.
+
+45
innapcholko
innapcholko
7 февраля 2024, 16:18
#
Благодаря потугам ТЦК — скоро вообще донатить на ЗСУ перестанут.
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