Ежемесячно украинцы оставляют более 100 миллионов гривен чаевых в качестве благодарности в кафе и ресторанах. Однако граждане могли бы мы не посетить кафе или ресторан, если бы не Вооруженные Силы Украины. Поэтому monobank запускает «Боевые», сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
monobank запускает новый сервис — «Боевые». Подробности
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Что известно о сервисе
«Это как чаевые, только чаевые — это благодарность за сервис, а Боевые — это благодарность за жизнь. Мы хотим стать первой страной в мире, которая сделает ежедневной привычкой не только чаевые, но и Боевые», — говорится в сообщении.
Как работает сервис
При оплате счета по QR-коду в заведениях, активирующих этот сервис, после экрана чаевых появится новый экран Боевых, где украинцы смогут отблагодарить за защиту, а деньги будут использованы на прямые нужды войска.
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Каждое заведение может добавить свой Банк и Боевые пойдут тем подразделениям или военным, которым помогает именно ваш бизнес.
«Вы все помогаете, правда?! Если бы не ВСУ, за столиками в ресторанах было бы всегда пусто. Да и столов наверняка уже не было. Помните об этом за каждой чашкой кофе. И оставляйте не только на чай тем, кто нам его приготовил, но и боевые тем, благодаря кому, этот кофе вообще возможен», — отмечает Гороховский.
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